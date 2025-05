W weekend zamknięty zostanie fragment obwodnicy Trójmiasta na odcinku między węzłami Kowale i Gdańsk-Południe. Jak zapowiadają drogowcy ten odcinek zostanie wyłączony z ruchu w sobotę o g. 18.00 na 24 godziny. To konieczne, by wyburzyć wiadukt nad trasą S6.

Jeden z obiektów do wyburzenia w rejonie węzła Gdańsk Południe / GDDKiA

Objazd zostanie poprowadzony od węzła Gdańsk-Południe nowym odcinkiem Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej do węzła Gdańsk-Lublewo, a następnie drogą wojewódzką nr 221 przez Bąkowo do węzła Kowale. W przeciwnym kierunku objazd będzie przebiegał analogicznie. Będzie obowiązywał od 24 maja (sobota) od g. 18.00 do 25 maja (niedziela) do g. 18.00.

/ GDDKiA

By zminimalizować utrudnienia w rejonie zjazdu z Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej oraz na obu rondach węzła Kowale, ruch będzie kierowany ręcznie - mówi RMF FM Mateusz Brożyna z gdańskiego oddziału GDDKiA.

Dodał, że takie rozwiązanie zostanie wprowadzone, by zapewnić możliwość włączenia się do ruchu kierowców, jadących z każdego kierunku.

Dodatkowo, w czwartek i piątek planowane są próby obciążeniowe na nowym wiadukcie. W związku z tym drogowcy zapowiadają zwężenie do jednego pasa na nitce w kierunku Łodzi na odległości około 100 metrów od g. 9 do 11.

W drugiej połowie czerwca, kierowcy zyskają nowy fragment drogi S7, który poprowadzi od Chwaszczyna przez część węzła Żukowo, a następnie obwodnicą Żukowa do DK20 w Glinczu. W rejonie węzła Żukowo, na jednej z łącznic w kierunku Glincza, nastąpi zwężenie do jednego pasa ruchu, ale dalej droga będzie miała po dwa pasy ruchu aż do ronda w Glinczu. Połączenie obwodnicy Żukowa z DK7 w Lniskach jest planowane do końca roku.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej / GDDKiA

Na samym węźle Gdańsk Południe trwają prace żelbetowe przy budowie wiaduktów oraz prace przygotowawcze do wzmocnienia nawierzchni na S7 w kierunku Warszawy oraz przy poszerzeniu S6 na wylocie w kierunku Gdyni i Łodzi.