Od 29 września mieszkańcy Gdyni muszą liczyć się z istotnymi zmianami w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowe przepisy obejmują zarówno sposób segregacji śmieci, jak i częstotliwość ich odbioru oraz wysokość opłat. Władze miasta podkreślają, że zmiany są konieczne, aby sprostać rosnącym wymaganiom dotyczącym recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów.

Nowe zasady segregacji w Gdyni (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Jedną z najważniejszych nowości jest zmiana zasad dotyczących bioodpadów kuchennych. Od teraz resztki jedzenia, nabiał, a także ręczniki papierowe należy wrzucać do brązowego pojemnika wyłącznie luzem lub w specjalnych workach kompostowalnych. Zwykłe foliowe reklamówki są całkowicie zakazane. Ma to na celu poprawę jakości segregacji i ułatwienie procesu kompostowania, co przekłada się na wyższy poziom recyklingu.

Nowe zasady odbioru odpadów wielkogabarytowych

Zmiany nie ominęły również odbioru odpadów wielkogabarytowych, takich jak stare meble, materace czy dywany. W przypadku budynków do czterech lokali, gabaryty będą odbierane raz na cztery tygodnie, w wyznaczonych dniach zgodnie z harmonogramem. Aby skorzystać z tej usługi, konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie - można to zrobić przez formularz internetowy na stronie lub telefonicznie. W budynkach powyżej czterech lokali odbiór będzie odbywał się raz w tygodniu, również po wcześniejszym zgłoszeniu.

Co ważne, firmy wywozowe będą teraz odbierać osobno drewno (np. płyty meblowe, deski) oraz pozostałe rodzaje odpadów wielkogabarytowych, takie jak sofy, materace, pufy czy dywany. Ma to na celu usprawnienie procesu recyklingu i ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowiska.

Zmiany dotyczą także odbioru popiołu, który poza sezonem grzewczym (od 15 maja do 1 października) będzie odbierany wyłącznie na zgłoszenie mieszkańca, maksymalnie raz na osiem tygodni. Dodatkowo, pojemniki na popiół muszą być wyposażone w kółka, co ma ułatwić ich transport i obsługę.

Mieszkańcy Gdyni będą mogli bezpłatnie oddać do ośmiu zużytych opon w ciągu roku kalendarzowego. To kolejny krok w kierunku ograniczenia nielegalnego porzucania tego typu odpadów i poprawy efektywności ich utylizacji.

W przypadku budynków do czterech lokali, odpady pozostałe po segregacji będą odbierane co dwa tygodnie. Ma to zachęcić mieszkańców do bardziej skrupulatnej segregacji i zmniejszenia ilości śmieci zmieszanych.

Wyższe opłaty za odbiór odpadów

Od października mieszkańcy Gdyni muszą liczyć się z podwyżkami opłat za odbiór odpadów komunalnych. Średni wzrost wynosi 19 procent, a wysokość opłaty zależy od powierzchni mieszkania:

Gospodarstwa domowe do 45 m² zapłacą 38 zł miesięcznie (wzrost o 6 zł)

Mieszkania o powierzchni od 45 do 60 m² - 69 zł (wzrost o 11 zł)

Gospodarstwa od 60 do 80 m² - 81 zł (wzrost o 13 zł)

Mieszkania powyżej 80 m² - 101 zł (wzrost o 16 zł)

Podwyżki mają związek ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami oraz koniecznością dostosowania się do nowych, bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących recyklingu.