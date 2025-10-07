Fred Ramsdell, światowej sławy immunolog i współzałożyciel Sonoma Biotherapeutics, dowiedział się o przyznaniu mu Nagrody Nobla podczas biwakowania w odludnym Wyoming. Gdy jego żona nagle krzyknęła, sądził, że zauważyła niedźwiedzia grizzly — tymczasem powodem okrzyku była wiadomość o zdobyciu najbardziej prestiżowej nagrody naukowej.

Ramsdell wspólnie z Mary Brunkow i Shimonem Sakaguchim otrzymał nagrodę za przełomowe badania. / Claudio Bresciani/TT / PAP/EPA

Fred Ramsdell, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny w 2025 roku, dowiedział się o swoim wyróżnieniu podczas wyprawy w dzikie tereny Wyoming.

Ramsdell wspólnie z Mary Brunkow i Shimonem Sakaguchim otrzymał nagrodę za przełomowe badania nad mechanizmami ochrony zdrowych komórek przez układ odpornościowy.

Kontakt z laureatem był utrudniony, ponieważ Ramsdell przebywał poza zasięgiem sieci, a o zwycięstwie dowiedział się dopiero po powrocie do cywilizacji.

Fred Ramsdell został uhonorowany Nagrodą Nobla wspólnie z Mary Brunkow i Shimonem Sakaguchim. Ich badania rzuciły nowe światło na funkcjonowanie układu odpornościowego, a w szczególności na mechanizmy, dzięki którym organizm potrafi odróżniać własne, zdrowe komórki od potencjalnych zagrożeń. Odkrycia te mają kluczowe znaczenie dla rozwoju nowych terapii immunologicznych oraz leczenia chorób autoimmunologicznych, w których układ odpornościowy atakuje własne tkanki.

Laureat poza zasięgiem

Jak donosi Reuters, Komitet Noblowski miał niemałe trudności z poinformowaniem Ramsdella o przyznaniu mu nagrody. Laureat wraz z żoną przebywał w dziczy, poza zasięgiem sieci komórkowej. Dopiero podczas powrotu do hotelu, gdy zatrzymali się, by naprawić samochód, żona Ramsdella włączyła telefon i zobaczyła liczne wiadomości z gratulacjami. Jak relacjonował Thomas Perlmann, Sekretarz Generalny Noblowskiego Zgromadzenia przy Instytucie Karolinska, Ramsdell był zaskoczony i niezwykle szczęśliwy, nie spodziewając się takiego wyróżnienia.

Niecodzienne historie z ogłoszeń Nobla

To nie pierwszy raz, gdy ogłoszenie laureatów Nagrody Nobla przebiega w niecodziennych okolicznościach. W przeszłości poeta i muzyk Bob Dylan przez tygodnie nie reagował na przyznanie mu literackiego Nobla, a w 2011 roku Komitet ogłosił zwycięzcę w dziedzinie medycyny, nie wiedząc, że jeden z laureatów zmarł kilka dni wcześniej. Historia Freda Ramsdella wpisuje się więc w barwną tradycję niespodziewanych reakcji na najbardziej prestiżowe wyróżnienie naukowe.



