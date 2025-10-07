​Atak hakerski sparaliżował pracę Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie (woj. śląskie). Zablokowany został serwer z danymi około 3 tysięcy podmiotów - m.in. najemców mieszkań i lokali użytkowych.

Atak hakerski na Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Nie ma pewności, czy doszło do wycieku danych, ale zostały one zaszyfrowane - usłyszała w cieszyńskim ZBM-ie reporterka RMF FM Anna Kropaczek.

Klienci zakładu na pewno mają zachować teraz szczególną czujność, ponieważ jeśli doszło do wycieku danych, ktoś może wykorzystać je do próby wyłudzenia innych danych czy pieniędzy.

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie zaleca ostrożność podczas odbierania połączeń telefonicznych lub wiadomości mailowych od nieznanych odbiorców i informuje, że warto zastrzec PESEL i zmienić hasła dostępu np. do rachunku bankowego.

Klientom trudno będzie też na razie załatwić swoje sprawy w ZBM-ie.

Zablokowanym serwerem zajmują się już specjaliści, powiadomiona została także policja i urząd ochrony danych osobowych.