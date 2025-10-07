Polacy pod lupą BMI! Poznań na czele miast z najniższym odsetkiem osób z nadwagą i otyłością – wynika z najnowszych danych Narodowego Funduszu Zdrowia. Analiza obejmująca 13,4 mln dorosłych pokazuje, jak wygląda zdrowie mieszkańców największych polskich miast i powiatów.

Poznań liderem w walce z nadwagą i otyłością. Najnowsze dane NFZ / Shutterstock

Rekordowe pomiary Polaków. NFZ prezentuje dane o wadze i wzroście

Od stycznia do lipca 2025 roku lekarze rodzinni w całej Polsce przeprowadzili pomiary wzrostu i masy ciała aż 13,4 miliona dorosłych pacjentów. To największa tego typu analiza w historii polskiej opieki zdrowotnej. Wszystko po to, by lepiej zrozumieć skalę nadwagi i otyłości w naszym społeczeństwie oraz zaplanować skuteczne działania profilaktyczne.

Jak podkreśla rzeczniczka prasowa Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Marta Żbikowska-Cieśla, pomiary te to nie tylko "obowiązek administracyjny, ale również źródło wiedzy o skali nadwagi i otyłości w Polsce. Na ich podstawie można planować działania profilaktyczne i rozwiązania systemowe".

Poznań najzdrowszy w Polsce! Najniższy odsetek osób z nadwagą

Wśród wszystkich analizowanych powiatów i miast wojewódzkich w Polsce, to właśnie Poznań może pochwalić się najniższym odsetkiem dorosłych z nadwagą lub otyłością - 55,8 proc. To wynik lepszy niż w Krakowie (57,5 proc.) oraz Wrocławiu (58,3 proc.). W innych dużych miastach wskaźniki te są już wyraźnie wyższe.

Na przeciwległym biegunie znalazły się Olsztyn (62,2 proc.), Białystok (62,8 proc.) oraz Gorzów Wielkopolski (64,0 proc.), czyli miasta, w których nadwagę lub otyłość rozpoznano u największej liczby osób.

Nadwaga i otyłość / wskaźnik masy ciała BMI / Maciej Zieliński, Adam Ziemienowicz / PAP

Wielkopolska pod lupą. Gdzie jest najgorzej?

W samej Wielkopolsce pomiary wzrostu i masy ciała objęły 1,3 mln pacjentów. Z tej grupy ponad pół miliona osób ma nadwagę, a aż 340 tysięcy cierpi na otyłość. Jednak, jak się okazuje, nie wszędzie sytuacja wygląda tak dobrze jak w Poznaniu.

Oprócz Poznania odsetek osób pełnoletnich z nadwagą lub otyłością poniżej 60 proc. zanotowały jeszcze tylko powiat poznański (59,3 proc.) oraz miasto Leszno (59,4 proc.). Najwyższe wskaźniki pod tym względem odnotowano z kolei w powiatach rawickim (66,0 proc.), wągrowieckim (66,2 proc.), kaliskim (66,4 proc.) i kolskim (66,9 proc.) - wyjaśnia Marta Żbikowska-Cieśla.

Niechlubny rekord należy do powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, gdzie BMI powyżej 25,0 odnotowano u aż 68,4 proc. dorosłych mieszkańców!

Otyłość kosztuje miliardy. NFZ stawia na profilaktykę

Skala problemu przekłada się na ogromne koszty dla systemu ochrony zdrowia. Według raportu "NFZ o zdrowiu. Otyłość i jej konsekwencje" z 2023 roku, refundacja leczenia chorób będących skutkiem otyłości kosztowała aż 6,6 miliarda złotych.

Narodowy Fundusz Zdrowia przekonuje, że jednym z narzędzi wspierających utrzymanie prawidłowej wagi jest bezpłatny portal Diety.nfz.gov.pl. Znajdziemy tam aż 19 zbilansowanych planów żywieniowych opartych na diecie DASH, możliwość stworzenia własnego jadłospisu na wybrany miesiąc, pobrania praktycznej listy zakupów, prowadzenia dziennika żywieniowego czy monitorowania postępów w redukcji masy ciała.