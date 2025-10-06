Do niebieskich pojemników na odpady należy wyrzucać papier, do żółtych - metale i tworzywa sztuczne, do zielonych - szkło, do brązowych - bioodpady, do czarnych - opady zmieszane. Co natomiast powinno trafiać do czerwonych, które w coraz większej liczbie pojawiają się w polskich miastach?

/ Shutterstock

Odpowiednia segregacja śmieci to nie tylko ważny nawyk, ale także realny wpływ na środowisko. Jak przypomina Ministerstwo Klimatu i Środowiska, system segregacji wprowadza pięć podstawowych pojemników, które różnią się kolorem. Segregujemy metale i tworzywa sztuczne, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Niektóre gminy mogły zdecydować o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego. Oto do jakich pojemników powinniśmy wyrzucać konkretne odpady:

żółty pojemnik - metale i plastiki,

niebieski pojemnik - papier,

zielony pojemnik - szkło,

brązowy pojemnik - bioodpady,

czarny pojemnik - opady zmieszane.

Czerwony pojemnik - na co jest przeznaczony?

W ostatnim czasie, w ramach rozbudowania krajowego systemu recyklingu, na ulicach można dostrzec jeszcze czerwone pojemniki. Co powinno do nich trafiać? Sanepid przypomina, że w miejscach, gdzie gromadzone są odpady medyczne, czyli w przychodniach, szpitalach, punktach badań laboratoryjnych czy szczepień, czerwony kolor kosza na śmieci przeznaczony jest na odpady zakaźne. Co jednak powinniśmy wyrzucać do dużego pojemnika do segregacji? Otóż czerwone pojemniki na odpady przeznaczone są przede wszystkim na odpady niebezpieczne, które nie mogą trafić do zwykłych koszy. Najczęściej są to: