​Uniwersytet Morski w Gdyni otrzymał 131 mln zł na pierwszy etap budowy nowego żaglowca, który zastąpi wysłużony "Dar Młodzieży". Umowę na przekazanie środków podpisał w środę wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

"Dar Młodzieży" w trakcie regat z Lizbony do Kadyksu.

Jak podkreślił wiceminister, to kolejny krok w realizacji "największego w historii polskich uczelni morskich programu inwestycyjnego". W tym roku uczelnia otrzyma środki na rozpoczęcie budowy nowej jednostki.

To, o czym mówiło się od wielu lat i co zapowiadano, w końcu staje się faktem. Uczelnia ma finansowanie, jest przygotowana, a teraz pozostaje ogłoszenie przetargu na wyłonienie stoczni, która zbuduje nowy żaglowiec, będący naszą dumą na morzach i oceanach całego świata - zaznaczył Marchewka.

Dodatkowo resort infrastruktury przekazał Uniwersytetowi Morskiemu 7,5 mln zł na remonty kampusu oraz 7 mln zł na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników.

Przekazanie środkw na budowę następcy statku szkolnego „Dar Mlodzieży".

Uczelnie z Gdyni i Szczecina mają dostać nowe jednostki

We wrześniu ubiegłego roku rząd przyjął program "Budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025-2029". Zakłada on budowę i wyposażenie nowego żaglowca szkolnego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (koszt: 350 mln zł, realizacja: 2025-2028) oraz statku szkolno-badawczego dla Politechniki Morskiej w Szczecinie (koszt: 625 mln zł, realizacja: 2026-2029). Łącznie na program przeznaczono prawie 1 mld zł.

Rząd podkreśla, że obecna infrastruktura uczelni morskich wymaga modernizacji - najważniejsze jednostki mają nawet 45 lat i nie spełniają już współczesnych standardów. Nowe statki będą wyposażone w najnowocześniejsze systemy nawigacyjne, dydaktyczne i bezpieczeństwa, zgodne z międzynarodowymi normami. Mają też być przyjazne środowisku.

"Dar Młodzieży" to trzymasztowa fregata, żaglowiec szkolny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, kontynuujący tradycję dwóch poprzedników: "Lwowa" - żaglowca z okresu pionierskiego, gdy Szkoła Morska mieściła się w Tczewie, oraz "Daru Pomorza" - "białej fregaty" służącej szkoleniu kadr morskich dla polskiej bandery w latach 1930-1982.