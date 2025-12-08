Gruntowny remont molo w Gdańsku-Brzeźnie potrwa dwa tygodnie dłużej, niż wstępnie planowano. „Sztormowa pogoda opóźniła wykonanie kluczowych prac” – mówi RMF FM Krzysztof Piekło, rzecznik Gdańskiego Ośrodka Sportu. Efekty prac trwających od września już widać. Inwestycja jest warta ponad 2 mln zł.

Remont obiektu rozpoczął się 8 września i objął m.in. wymianę pokładu na deski modrzewiowe, wzmocnienie ram nośnych, oczyszczenie i zabezpieczenie stalowych pali oraz remont balustrad.

Wymieniona została także instalacja elektryczna i zamontowano nową lampę nawigacyjną na głowicy molo.

Zgodnie z warunkami umowy wykonawca ma prawo do przedłużenia jej obowiązywania w związku z wystąpieniem bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie prac. Takie warunki rzeczywiście wystąpiły w trakcie remontu - tłumaczy w rozmowie z RMF FM Krzysztof Piekło, rzecznik prasowy Gdańskiego Ośrodka Sportu.

Remont molo w Brzeźnie przedłuży się o około dwa tygodnie - do 20 grudnia.

Sztormowa pogoda opóźniła terminowe wykonanie prac remontowych konstrukcji molo, co w konsekwencji przesunęło wykonanie kolejnych etapów - montażu łat i dyliny, wyposażenia mola oraz prac związanych z remontem instalacji elektrycznej - dodaje Krzysztof Piekło.

Oczywiście, że brakuje molo przy codziennych spacerach, ale dobrze, że prace są prowadzone. Trzeba było to zrobić - ocenia spacerujący dziś w okolicy mieszkaniec Gdańska. Ruch zimą nie jest tak duży jak latem, więc to idealny moment na takie prace - dodaje pani idąca po plaży.

Molo w Brzeźnie ma 136 metrów. Poprzedni remont prowadzony był w 2021 i 2022 roku.

Historyczny drewniany pomost w Brzeźnie znajdował się nieco dalej, około kilometra w stronę portu. Po nim pozostały jedynie fragmenty betonowego wejścia. Molo nie przetrwało II wojny światowej. W miejscu, w którym dziś stoi zostało odbudowane blisko 30 lat temu.