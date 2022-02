Na Pomorzu służby energetyczne nie usunęły jeszcze wszystkich awarii po ostatnich wichurach, a od rana niestety odbierają już kolejne zgłoszenia o braku prądu. Zasilania pozbawionych jest około 1,2 tys. odbiorców. Dzisiaj w regionie znów ma silnie wiać. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Pomorza kilka ostrzeżeń związanych z pogodą.

/ Shutterstock

Co najmniej do godziny 21 na Pomorzu obowiązywać będą ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Synoptycy nie wykluczają, że będą one przedłużane. Dla wszystkich nadmorskich powiatów obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 50 km/h do 65 km/h, w porywach do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Możliwe burze - prognozuje synoptyk Maria Poświata z Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.



W głębi lądu, na przykład w powiecie bytowskim czy kościerskim, porywy wiatru nie będą wcale dużo słabsze. Osiągać mogą prędkość do 90 km/h. Tam, jak prawie w całym kraju, obowiązują dziś ostrzeżenia I stopnia.



Dla całego Wybrzeża wydane zostało także ostrzeżenie hydrologiczne 2 stopnia. To w związku z wysokim stanem morza. Na wschodnim wybrzeżu możliwe są przekroczenia stanów alarmowych. Dodatkowe ostrzeżenie dotyczy rzek w woj. pomorskim. W związku ze spływem wód opadowych możliwe są na nich przekroczenia stanów ostrzegawczych.



Od piątku region zmaga się ze skutkami silnych wiatrów. W piątek, sobotę i niedzielę strażacy w Województwie Pomorskiem wzywani byli na interwencję w związku z wiatrem około 1500 razy. Jeździli głównie do powalonych i połamanych drzew, ale wiatr uszkodził też kilkanaście dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych, zerwał setki linii wysokiego napięcia.

W najtrudniejszym momencie w regionie ponad 50 tysięcy domów i mieszkań odciętych było od zasilania. Do wczoraj wieczorem liczba odbiorców bez prądu było już trzycyfrowa.

Niestety to już zmienia się na gorsze, od rana znów silnie wieje. Przybyło awarii energetycznych i liczba odbiorców, do których nie dociera zasilanie wzrosła do około 1200 odbiorców.