W poniedziałek na terenie gdańskiego portu lotniczego został uruchomiony punkt wydawania szybkich paszportów tymczasowych - podał Pomorski Urząd Wojewódzki. Punkt zlokalizowany jest w holu głównym lotniska.

/ Shutterstock

Paszport tymczasowy w punkcie będzie można otrzymać w konkretnych sytuacjach.

Taki paszport może otrzymać osoba, która przed wylotem utraciła dokument tożsamości uprawniający do odbycia zaplanowanej podróży, zapomniała zabrać ze sobą dokument tożsamości wymagany do odbycia zaplanowanej podróży, przed wylotem zorientowała się, że posiadany dokument tożsamości utracił ważność lub okres jego ważności jest zbyt krótki do odbycia podróży do danego kraju oraz dysponuje ważnym biletem lotniczym na wyjazd zagraniczny - poinformował rzecznik prasowy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Krystian Kłos.

Każdy przypadek ubiegania się o paszport tymczasowy w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy będzie rozpatrywany indywidualnie.

Punkt na gdańskim lotnisku czynny będzie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Gdzie jeszcze można wyrobić paszport tymczasowy?

Punkty, w których można wyrobić paszport tymczasowy działają także na Lotnisku Chopina w Warszawie (został uruchomiony w kwietniu ub.r.) oraz na Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice (otwarty 1 lipca br.).

Natomiast 17 lipca otwarty zostanie punkt na Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach.

Jak podało MSWiA, paszport tymczasowy jest ważny tylko przez określony czas (maksymalnie przez 365 dni), w zależności od indywidualnej sytuacji. Dzięki działającemu od 2022 r. Rejestrowi Dokumentów Paszportowych wniosek o wydanie paszportu tymczasowego jest generowany elektronicznie, a następnie podpisywany na urządzeniu do składania podpisu.

Opłata za wyrobienie paszportu tymczasowego wynosi 30 zł. Płatność odbywa się wyłącznie kartą płatniczą.