Za tydzień, 15 lipca, piesi i rowerzyści znów będą mogli korzystać z Mostu Siennickiego w Gdańsku. Zakończono prace stabilizujące konstrukcję, a kontrolerzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego potwierdzili, że poruszanie się po moście jest bezpieczne. Trwają ostatnie przygotowania do otwarcia.

/ fot. Grzegorz Mehring/ gdańsk.pl / Materiały prasowe

Most Siennicki po pół roku zamknięcia wraca do użytku dla pieszych i rowerzystów od 15 lipca.

Prace stabilizacyjne zakończone, a konstrukcja została zabezpieczona, potwierdził to Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Ruch samochodowy i tramwajowy wróci dopiero po generalnym remoncie i wzmocnieniu konstrukcji.

Po pół roku zamknięcia, spowodowanego osuwaniem się przyczółków, Most Siennicki wraca do użytku - na razie tylko dla pieszych i rowerzystów. Ruch zostanie przywrócony we wtorek, 15 lipca. To również data zakończenia kursowania tymczasowego promu, który przez ostatnie tygodnie umożliwiał przeprawę przez Martwą Wisłę. Miesięczny koszt jego utrzymania to było blisko 700 tys. zł.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego odebrał zakończone prace stabilizacyjne i orzekł, że konstrukcja została zabezpieczona w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie. Jak podkreślił Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska, wykonano wszystkie niezbędne działania wskazane przez ekspertów.

/ fot. Grzegorz Mehring/ gdańsk.pl / Materiały prasowe

Przystępujemy więc do procedury związanej z monitoringiem, który prowadzić będą naukowcy z Politechniki Gdańskiej. Potrwa on do 11 lipca. Chcemy potwierdzić, że wykonane prace przyniosły konkretny efekt w postaci stabilizacji mostu - dodał Grzelak.

Dla pieszych i rowerzystów przygotowano specjalne, stalowe kładki. Montaż potrwa jeszcze kilka dni, aby ułatwić dostęp do nich, wykonano odpowiednie nasypy.

Tor wodny również otwarty

Od 15 lipca otwarty zostanie tor wodny biegnący pod Mostem Siennickim, który dotąd był wyłączony z użytkowania.

Stabilizacja mostu objęła m.in. montaż stalowej konstrukcji wsporczej oraz wbicie 16 kilkunastometrowych pali podpierających przyczółki od strony wody. Od strony lądu wykopano ziemię, która wywierała nacisk na osuwające się przyczółki. Nad wykopami umieszczono kładki, po których poruszać się będą piesi i rowerzyści.

Co dalej z Mostem Siennickim?

Na razie przywrócony zostaje jedynie ruch pieszo-rowerowy. Samochody i tramwaje będą mogły wrócić na most dopiero po przeprowadzeniu generalnego remontu i docelowym wzmocnieniu konstrukcji.

Od 2020 roku most znajduje się pod stałym monitoringiem. Odnotowano poważne przemieszczenia przyczółków - w niektórych miejscach nawet o ponad 30 cm. Ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa, w styczniu tego roku Most Siennicki został zamknięty.

Most Siennicki, obok mostu wantowego oraz tunelu pod Martwą Wisłą, jest jedną z przepraw, którymi mieszkańcy gdańskich dzielnic: Stogów, Przeróbki i Górek Zachodnich mogą dostać się do centrum miasta. Co ważne - jedyną - którą można pokonać pieszo.