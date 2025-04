Na ulicy Sienkiewicza w Łodzi życie mieszkańców i przedsiębiorców zostało wywrócone do góry nogami. Powodem jest budowa kolejnego tunelu kolejowego - inwestycja przekształciła tętniącą życiem ulicę w ślepą drogę. Zamknięcie ulicy ma związek z realizacją projektu Kolei Dużych Prędkości i już teraz odczuwalne są pierwsze skutki tej budowy.

Centrum Łodzi w rejonie ulicy Sienkiewicza widziane z drona. / Grzegorz Michałowski / PAP

Ulica Sienkiewicza - jedna z głównych ulic w centrum Łodzi - z dnia na dzień stała się ślepa. To z powodu budowy kolejnego tunelu kolejowego pod miastem. Niedaleko znajduje się bowiem komora końcowa tunelu Kolei Dużych Prędkości. Mieszkańcy i przedsiębiorcy już odczuwają skutki zamknięcia ulicy.

Przedsiębiorcy w obliczu zamknięcia ulicy

Zamknięcie ulicy Sienkiewicza w Łodzi dla ruchu pieszych i pojazdów stanowi duże wyzwanie dla lokalnych biznesów. Właścicielka lokalu gastronomicznego przyznaje, że ruch klientów drastycznie się zmniejszył.

Kiedy ulica była otwarta, mieliśmy około 40 paragonów dziennie. Teraz jest to może 14 - mówi zaniepokojona przedsiębiorczyni. Brak możliwości parkowania w pobliżu i ograniczony dostęp do lokali, to główne przyczyny spadku liczby odwiedzających.

Reakcje i adaptacja do nowej sytuacji

Pomimo trudności, przedsiębiorcy starają się dostosować do nowych warunków. Jesteśmy optymistami. Liczymy na to, że miasto okaże nam wsparcie - wyraża nadzieję łodzianin, prowadzący zakład fryzjerski.

Firma planuje kampanię informacyjną dla klientów. Drogą sms-ową dostaną informację, jak dojechać do fryzjera, bo teraz dostępna jest tylko jedna trasa.

Co zrobić, aby pomóc lokalnym biznesom?

Przedsiębiorcy wskazują na potrzebę wsparcia ze strony miasta. Reklama oraz obniżenie kosztów stałych mogłyby pomóc przetrwać ten trudny okres.

Zwracają także uwagę na brak komunikacji ze strony odpowiedzialnych za inwestycję, co dodatkowo komplikuje sytuację. Jednocześnie wywołują do tablicy ZDiT, od którego oczekiwaliby informacji o utrudnieniach drogowych i planów związanych z budową tunelu.

Budowa tunelu - dlaczego jest ważna?

Zamknięcie ulicy Sienkiewicza w Łodzi jest koniecznością, gdy budowany jest Tunel Dalekobieżny. Jest on kluczowym elementem projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Budowa tzw. Igreka to część inwestycji Kolei Dużej Prędkości pomiędzy Warszawą i Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem. Prace podzielone są na kilka etapów, w tym wzmocnienie fundamentów Łódzkiego Domu Kultury oraz budowę komór technologicznych dla tarczy drążącej TBM.

Perspektywy i oczekiwania

Mimo obecnych trudności, mieszkańcy i przedsiębiorcy z ulicy Sienkiewicza patrzą w przyszłość z nadzieją. Światełkiem w tunelu mogą być postępowania odszkodowawcze za ograniczenia w korzystaniu z działek, które ogłosiła Wojewoda Łódzka.

Równocześnie usługodawcy podkreślają, że nie są przeciwni budowie tunelu dalekobieżnego pod Łodzią. Widzą w tej inwestycji szansę na rozwój miasta i poprawę połączeń kolejowych.