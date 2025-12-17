Widzew Łódź znów marzy o potędze. Pomóc w realizacji tego celu ma Osman Bukari. Skrzydłowy z Ghany będzie rekordowym transferem w piłkarskiej Ekstraklasie - informuje portal Meczyki.pl.

Osman Bukari zdobywa bramkę dla Ghany w meczu z Portugalią na mundialu w Katarze / ABIR SULTAN / PAP/EPA

Widzew Łódź szykuje rekordowy transfer w historii Ekstraklasy - do klubu ma dołączyć Osman Bukari z Ghany - informują Meczyki.pl.

Skrzydłowy Austin FC ma kosztować łódzki klub aż 5 milionów euro - to najwyższa kwota w dziejach polskiej ligi.

Nieoficjalnie 27-letni Bukari przeszedł już testy medyczne i podpisał kontrakt z Widzewem, a do sfinalizowania transferu pozostały tylko formalności po stronie Amerykanów.

Najdroższy piłkarz polskiej Ekstraklasy

27-letni piłkarz amerykańskiego Austin FC ma kosztować Widzew Łódź 5 mln euro - informuje Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl

Jak podaje portal, transfer piłkarza, który błysnął na ostatnim mundialu, jest już praktycznie przesądzony. Osman Bukari przeszedł już testy medyczne i złożył podpis pod kontraktem z Widzewem. Po stronie Amerykanów zostały jeszcze ostatnie formalności.

"Transakcja była objęta w klubie ścisłą tajemnicą. Zawodnik był nawet badany w innym mieście, zmieniono mu nazwisko, aby przed podpisaniem umowy ta informacja nie ujrzała światła dziennego" - czytamy w portalu.

Przerwę zimową Widzew spędza tuż nad strefą spadkową, a ambicje łódzkiego klubu sięgają znacznie wyżej. Stąd poszukiwania piłkarzy, którzy mogą znacząco podnieść jakość drużyny.

Kim jest Osman Bukari?

Osman Bukari to 27-letni skrzydłowy rodem z Ghany. Obecnie występuje w drużynie Austin FC w amerykańskiej MLS.

Wcześniej Bukari grał w słowackim Trenczynie, belgijskim Gent, francuskim Nantes, a także Crvenej Zvezdzie Belgrad. W serbskim klubie dobrze mu się wiodło i za 7 mln euro trafił do USA.

Na mundialu w Katarze trzy lata temu Bukari zdobył bramkę dla Ghany w przegranym 2:3 meczu z Portugalią, a po golu wykonał cieszynkę w stylu Cristiano Ronaldo.