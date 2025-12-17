Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące czarnej herbaty liściastej marki Eternal Finest Op. W jednej z partii stwierdzono pozostałości pestycydu. Z tego powodu nie należy jej spożywać.

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące czarnej herbaty liściastej marki Eternal Finest Op (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

W partii czarnej herbaty liściastej Black Leaf Tea firmy Eternal Finest Op podczas kontroli prowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu - antrachinonu.

GIS ostrzega, że spożycie takiego produktu może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Dlatego nie należy spożywać tej partii produktu.



Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu - Herbata Czarna Liściasta Black Leaf Tea, 100 g

Marka: Eternal Finest Op

Numer partii - MT-13-LK

Najlepiej spożyć przed końcem - 11/2027

Dystrybutor: VIVI Polska Sp. z o.o. Sp. K., Al. Sadowa 41a, 05-825 Książenice



/ GIS /

Dystrybutor herbaty, firma VIVI Polska Sp. z o.o. Sp. K. poinformowała swoich odbiorców o możliwym przekroczeniu dopuszczalnego poziomu antrachinonu w partii herbaty. Firma zleciła wstrzymanie sprzedaży tej partii herbaty, zabezpieczenie jej i przygotowanie do zwrotu.

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.