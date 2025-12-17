Osoby, które wybierają się do Słowacji na narty skiturowe, muszą być gotowe na dodatkowe opłaty. Nowe koszty pojawią się 20 grudnia w słowackim ośrodku narciarskim Tatry Wysokie. Będą obowiązywać dla wszystkich tras podejściowych.

Od 20 grudnia 2025 r. w ośrodku Tatry Wysokie na Słowacji wprowadzone zostaną opłaty dla skiturowców na wszystkich trasach podejściowych.

Decyzja ma na celu regulację liczby skiturowców oraz pokrycie kosztów utrzymania tras i zwiększenie bezpieczeństwa.

Dzienny bilet kosztuje 7 euro, a sezonowy 99 euro. Przestrzegania zasad będą pilnować patrole narciarskie.

Od 20 grudnia 2025 roku w słowackim ośrodku narciarskim Tatry Wysokie obowiązywać będą opłaty dla osób uprawiających skituring. Podobne rozwiązanie wprowadzono już wcześniej w ośrodku Jasna w Tatrach Niskich.

Jak tłumaczy zarządzająca obiema stacjami spółka Tatra Mountain Resorts (TMR), decyzja ma na celu regulację rosnącej liczby skiturowców oraz poprawę bezpieczeństwa na trasach.

Dyrektor ośrodka, Duszan Slavkowsky, podkreśla, że opłaty są także odpowiedzią na wysokie koszty produkcji sztucznego śniegu, codziennego przygotowania tras oraz wynajmu stoków.

Nie jest sprawiedliwe, aby narciarze kupujący karnety bez końca dotowali hobby skiturowców - zaznacza Slavkowsky.

Dzienny bilet dla skiturowców kosztuje 7 euro przy zakupie online (9 euro w kasie), a sezonowy karnet - 99 euro (w cenę karnetu jest wliczona interwencja pogotowia górskiego - w godzinach pracy ośrodka).

Skitury będą możliwe od godziny 8:30, wyłącznie po wyznaczonych trasach podejściowych. Zjazd dozwolony jest tylko po oficjalnie otwartych trasach narciarskich.

Przestrzegania nowych zasad i opłacenia biletów będą pilnować patrole narciarskie.