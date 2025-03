W piątek 21 marca w gdyńskiej Polsat Plus Arenie rozpoczynają się 27. Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów, znane powszechnie pod nazwą Kolosy. To zarazem największy festiwal podróżniczy w Europie, gromadzący w trakcie całego weekendu ponad 20 tys. widzów. Przez trzy dni autorzy najcenniejszych dokonań podróżniczo-eksploracyjnych minionego roku przedstawią relacje ze swoich wypraw i staną przed szansą zdobycia Kolosa - najbardziej prestiżowej nagrody podróżniczej w Polsce, przyznawanej w pięciu kategoriach.

/ Materiały prasowe

Goście Festiwalu

Kolosy od lat przyciągają miłośników podróży i ludzi ciekawych świata, którzy na ten szczególny weekend tłumnie przybywają do gdyńskiej Areny nawet z odległych stron kraju. W tym roku w bogatym i różnorodnym programie festiwalu znajdzie się w tym roku ponad 40 prezentacji wypraw oraz ponad 20 spotkań i warsztatów. Kolosy konsekwentnie nie stawiają na podróżniczych celebrytów, choć wśród gości również w tym roku będzie można znaleźć prawdziwe legendy. Werdykty jurorów przypominają zaś, że o wartości podróży nie świadczy ani liczba odwiedzonych krajów, ani pokonanych kilometrów.

Wśród nominowanych w kategorii Podróże zobaczymy Annę Sidor oraz Bartka Przepiórkowskiego, którzy poświęcili trzy miesiące na poszukiwanie aktualnego obrazu przepoczwarzających się kultur rdzennych Papui-Nowej Gwinei. W trakcie samodzielnej podróży przemierzali lasy deszczowe, odwiedzali jaskinie i bezludne wyspy. Wchodzili na górskie szczyty i wnikali w lokalne społeczności. Karolina Gawonicz i Michał Łukaszewicz, laureaci Kolosa za rok 2023 za niezwykle ambitną Barren Lands Expedition, tym razem wyruszyli w podróż poznawczą przez różnorodne biomy Ameryki. Tropili endemiczny gatunek kolibra w lasach mglistych Kolumbii i poszukiwali najmniejszych sów świata na pustyni Sonora w Meksyku, by na ich żywym przykładzie zilustrować skutki zmian klimatycznych na Ziemi. Anna Szamreta przez cztery miesiące przemierzyła trasę z Norwegii do Polski w towarzystwie konia wierzchowego i psa, stroniąc od większych miejscowości. Co istotne, o przebiegu trasy decydowały głównie potrzeby czworonożnych towarzyszy. Jej pełna wrażliwości włóczęga przypomina, że cenna i oryginalna podróż nie musi odbywać się na antypodach.

/ Materiały prasowe

Zadowoleni będą też z pewnością miłośnicy żeglarstwa. Wśród nominowanych gości znalazł się między innymi utytułowany kapitan jachtowy Maciej Sodkiewicz, który przybliży przebieg rejsu przez Przejście Północno-Zachodnie - niezwykle wymagający szlak morski, nazywany żeglarskim K2. Przez blisko 5000 mil morskiej żeglugi załoga jachtu zmagała się z pakiem lodowym i śnieżycami, starając się jednocześnie dotrzeć do miejsc związanych z tragiczną ekspedycją Sir Johna Franklina. Przejście Północno-Zachodnie pokonał także doświadczony kapitan Eugeniusz Moczydłowski w rejsie z Gdańska... do Gdańska. Łącznie morski weteran przemierzył 18 650 mil morskich, w większości samotnie, mierząc się z najpotężniejszymi sztormami w jego żeglarskiej karierze.

Nie zabraknie również ambitnych podróży rowerowych. Piotr Strzeżysz, który w 2015 roku otrzymał Kolosa za przejechanie rowerem Alaski do Ziemi Ognistej, tym razem przywiezie do Gdyni opowieść ze swojej rowerowej włóczęgi z Polski do Indii, w trakcie której pokonał m.in. najwyższą drogową przełęcz świata Umling La (5882 m). Marcin Korzonek, spec od rowerowych wyzwań, dokonał imponującego, 300-kilometrowego podjazdu na zbocza wulkanu Ojos del Salado w Chile, od poziomu morza do wysokości 5930 m. Paweł Małaszko zabierze widzów w rowerową podróż przez zimowy Afganistan.

W programie znajdzie się też gratka dla fanów podróży motocyklowych. Marek Suslik, podążając za mrozem, przebył motocyklem blisko 40 tys. kilometrów w warunkach polarnych, przy temperaturach sięgających nawet -56 stopni Celsjusza. W zeszłym roku przemierzył Kanadę od Toronto do Prudhoe Bay. W ten sposób udało mu się okrążyć zimą półkulę północną, być może jako pierwszemu motocykliście na świecie.

Krystyna Palmowska / Materiały prasowe

Super Kolos

Specjalne nagrody festiwalu przypadły w tym roku wybitnym polskim himalaistkom. Statuetka Super Kolosa, przyznawana za całokształt osiągnięć lub dokonania o randze światowej, trafi w ręce Krystyny Palmowskiej - pierwszej kobiety w historii, która stanęła na głównym wierzchołku Broad Peaku (8051 m). Nagroda Specjalna Kolosów uhonoruje natomiast pierwsze na świecie czysto kobiece wejście na ośmiotysięcznik (Gaszerbrum II), którego w 1975 roku, a więc dokładnie 50 lat temu, dokonały Halina Krüger-Syrokomska (zmarła tragicznie pod K2 w 1982 roku) i Anna Okopińska.

Krystyna Palmowska / Materiały prasowe

Ludzie gór i jaskiń

Mocnych akcentów górskich będzie więcej. Wielokrotny mistrz świata w szybownictwie, Sebastian Kawa (Kolos za rok 2014), po raz kolejny wzbił się ponad "dach świata", w wyprawie zwieńczonej lotem nad K2. Jego wyczyn to faktycznie Himalaje szybownictwa! Nie zabraknie relacji utalentowanych alpinistów młodego pokolenia oraz spotkań z legendami polskiego himalaizmu, m.in. Leszkiem Cichym, Krzysztofem Wielickim oraz Ryszardem Pawłowskim.

Krzysztof Wielicki i Leszek Cichy / Krzysztof Nepelski / RMF FM

Wśród nominowanych w kategorii Alpinizm znalazła się także rekordzistka szybkości, Dorota Rasińska-Samoćko, która w 2022 roku zdobyła siedem ośmiotysięczników w zaledwie trzy miesiące, dopięła swego i jako pierwsza Polka w historii zdobyła koronę Himalajów i Karakorum. Bartek Ziemski wraz z Oswaldem Pereirą w ciągu paru tygodni zdobyli samodzielnie Makalu oraz Kanczendzongę, odpowiednio piątą i trzecią najwyższą górę świata, po to, żeby Bartek Ziemski jako pierwszy człowiek na świecie mógł z nich zjechać na nartach, bez dodatkowego tlenu.

Dorota Rasińska-Samoćko / Krzysztof Nepelski / RMF FM

W programie nie zabraknie także eksploracji jaskiń. Doświadczony nurek jaskiniowy, Bartłomiej Pitala opowie nieznanych wcześniej zakamarkach najgłębszej podwodnej jaskini w Grecji. Z kolei Adam Władziński i Piotr Kopera zrelacjonują kolejną wyprawę speleologiczną w austriacki masyw Hagengebirge, podczas której m.in. skartowano łącznie 2831 metrów nowych korytarzy.

Nagrody

Statuetki Kolosów w pięciu kategoriach oraz dodatkowe nagrody, (m.in. Nagroda im. Andrzeja Zawady oraz Nagroda "Wiecznie Młodzi" im. Aleksandra Doby) zostaną przyznane w trakcie festiwalu, decyzją Rady oraz Kapituły Kolosów. Wręczenie nagród odbędzie się w trakcie dwóch gali finałowych. Szczegóły programu dostępne są na oficjalnej stronie Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów .

Przez cały czas trwania Kolosów, od piątku 21 do niedzieli 23 marca drzwi gdyńskiej Polsat Plus Areny pozostaną otwarte dla wszystkich ciekawych świata. Wstęp wolny.