"To nic innego, jak tymczasowe wytchnienie dla ukraińskiego wojska. Nic więcej" - powiedział doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow, odnosząc się do amerykańskiej propozycji 30-dniowego zawieszenia broni w Ukrainie. Rosjanin po raz kolejny zaznaczył, że Moskwa dąży do długoterminowego rozwiązania, które uwzględni jej interesy i obawy.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow i doradca prezydenta Rosji Siergiej Uszakow na zdjęciu w 2023 r. / GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / PAP/EPA W czwartek do Moskwy przyleciał specjalny wysłannik Białego Domu Steve Witkoff , który ma spotkać się z Władimirem Putinem. Tematem rozmów będzie amerykańska propozycja 30-dniowego zawieszenia broni w Ukrainie. Tego samego dnia, po tym, jak samolot z Amerykaninem na pokładzie wylądował w stolicy Rosji, doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow w wywiadzie telewizyjnym poinformował, że rozmawiał w środę z doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego USA Mike'iem Waltzem i przedstawił pogląd Rosji na temat proponowanego przez Waszyngton rozwiązania. Oświadczyłem, że nasze stanowisko jest takie, że to nic innego, jak tymczasowe wytchnienie dla ukraińskiego wojska. Nic więcej - powiedział przedstawiciel Kremla. Dodał, że Rosja dąży długoterminowego rozwiązania, które uwzględni jej interesy i obawy. Wydaje mi się, że nikt nie potrzebuje żadnych kroków, które (tylko) przypominają pokojowe działania - stwierdził. Reuters zauważył, że wypowiedzi Jurija Uszakowa zdają się wskazywać, iż proponowane przez Amerykę i zaakceptowane przez Kijów 30-dniowe zawieszenie broni jest w obecnej formie nie do przyjęcia dla Moskwy. Ukraińcy wyrazili zgodę. Co zrobi Rosja? Przypomnijmy, po zakończonych we wtorek amerykańsko-ukraińskich rozmowach w saudyjskiej Dżuddzie sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział, że propozycja 30-dniowego zawieszenia broni, która została zaakceptowana przez Ukrainę, zostanie złożona Rosji "wieloma kanałami". Zaznaczył, że teraz "piłka jest po stronie Rosji" i wyraził oczekiwanie, że Moskwa wykona gest dobrej woli i zgodzi się na rozejm. Prezydent USA Donald Trump we wtorek powiedział, że liczy, iż Moskwa przyjmie tę propozycję. Zasugerował, że sam będzie rozmawiał z Władimirem Putinem "jeszcze w tym tygodniu". Co się stanie, jak Kreml jednak nie zgodzi się na amerykańską propozycję rozejmu? Przywódca Ameryki postawił sprawę jasno: "Jeśli nie zmusimy Federacji Rosyjskiej do wstrzymania ognia, będziemy po prostu kontynuować walkę i zaopatrywać Ukrainę". Zobacz również: Człowiek Trumpa w Moskwie. Przed nami kluczowe rozmowy

Akrobacja polskiej prezydencji w UE. Węgry blokują przedłużenie sankcji

Władimir Putin w mundurze w rejonie walk. Ukraińcy mają być "w otoczeniu"

Moskwa gra na zwłokę. Pojawił się termin spotkania Putina z Trumpem