Do 10 lat więzienia grozi cudzoziemcowi, który przyznał się do prowadzenia działalności szpiegowskiej na rzecz Rosji. Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, przebywał on w naszym kraju od stycznia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Jak podała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Grażyna Wawryniuk, cudzoziemca zatrzymano w miniony wtorek. Został już tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia. Według ustaleń śledczych, mężczyzna zbierał i przekazywał Rosjanom informacje m.in. o infrastrukturze krytycznej na obszarze województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz o działaniach służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. W czasie przesłuchania zatrzymany przyznał się do działalności szpiegowskiej. Opisał też okoliczności zwerbowania go przez rosyjski wywiad.



Jak wynika z ustaleń postępowania, podejrzanego nakłoniono do podjęcia działalności szpiegowskiej w Polsce. Mężczyzna wykonywał zadania zlecone przez rosyjską służbę co najmniej od stycznia 2023 r. - wyjaśniła prok. Wawryniuk. Prokuratura nie zdradza szczegółowych informacji dot. zatrzymanego mężczyzny (jego wieku, narodowości itp.), ani okoliczności, w jakich został ujęty. W połowie marca ujawniliśmy, że polskie służby rozbiły siatkę szpiegowską pracującą dla Rosji. Grupa miała prowadzić w naszym kraju przygotowania do działań dywersyjnych. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali w tej sprawie 6 osób, a w związku z działaniami siatki na trasach kolejowych oraz w krajowej infrastrukturze krytycznej wprowadzono alert bezpieczeństwa. Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Zobacz również: Siatka rosyjskich szpiegów w Polsce. Mamy komentarz NATO