Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku interweniowali po zgłoszeniu duchownego, który przyłapał na gorącym uczynku kobietę kradnącą dekoracje z grobu dziecka. Jak się okazało, 53-letnia mieszkanka Nowej Wsi Lęborskiej (woj. pomorskie) przez niemal rok regularnie zabierała ozdoby z dziecięcych nagrobków, by upiększać nimi swój przydomowy ogród.

Kobieta kradła dekoracje z dziecięcych nagrobków i dekorowała nimi ogród / KPP Lębork /

Do pierwszego zgłoszenia doszło pod koniec września. Ksiądz opiekujący się cmentarzem zauważył kobietę, która podeszła do grobu niemowlęcia i bez skrupułów zabrała ozdobny lampion w kształcie dyni. Całe zdarzenie obserwowała również matka dziecka, która kilka godzin wcześniej zostawiła dekorację na grobie swojego syna. Natychmiastowa reakcja duchownego oraz matki pozwoliła na szybkie wezwanie policji.

Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, wylegitymowali wskazaną przez świadków kobietę. 53-latka nie potrafiła racjonalnie wytłumaczyć swojego postępowania. Została wezwana do stawiennictwa w komendzie w charakterze osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia.

Śledczy, którzy zajęli się sprawą, postanowili dokładniej przyjrzeć się działalności kobiety. W toku dochodzenia ustalono, że mieszkanka Nowej Wsi Lęborskiej nie ograniczyła się do jednorazowej kradzieży. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy dopuściła się podobnych czynów na co najmniej dwóch innych dziecięcych nagrobkach.

Policjanci, przeszukując teren wokół jej domu, natrafili na szokujący widok - w ogrodzie 53-latki znajdowało się aż 14 ceramicznych figurek oraz innych dekoracji pochodzących z cmentarza.

Zgromadzony materiał dowodowy nie pozostawiał wątpliwości co do winy kobiety. W środę usłyszała zarzuty dotyczące kradzieży na cmentarzu, których miała się dopuścić od listopada ubiegłego roku do września bieżącego roku. Cała sprawa została przekazana do sądu, który zdecyduje o dalszych losach podejrzanej.

Za kradzież przedmiotów z cmentarza 53-latce grozi kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywna. Policja podkreśla, że tego typu przestępstwa są szczególnie bulwersujące dla lokalnej społeczności, gdyż dotyczą miejsc pamięci i zadumy, a także naruszają uczucia rodzin zmarłych.