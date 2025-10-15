Z początkiem 2026 roku Browar Namysłów, który działa nieprzerwanie od 1321 roku, zakończy produkcję piwa. Decyzja Grupy Żywiec, właściciela zakładu, podyktowana jest spadkami na rynku piwa, rosnącymi kosztami oraz podatkami. Pracę może stracić około stu osób.

Grupa Żywiec ogłosiła, że na początku 2026 roku zakończy produkcję piwa w Browarze Namysłów. To jeden z najstarszych browarów w Polsce, którego historia sięga 1321 roku. Decyzja została podjęta w związku z trudną sytuacją na rynku piwa - spadającą sprzedażą, rosnącymi kosztami produkcji oraz wyższymi podatkami.

Koniec pewnej epoki w Namysłowie

Według informacji przekazanych przez Grupę Żywiec, wszyscy pracownicy browaru otrzymają pełen pakiet odpraw oraz dodatkowe wsparcie, które zostało uzgodnione ze związkami zawodowymi. Szacuje się, że pracę może stracić około stu osób.

Firma prowadzi obecnie zaawansowane rozmowy z potencjalnymi inwestorami na temat sprzedaży aktywów browaru. Szczegóły tych negocjacji objęte są klauzulą poufności. Grupa Żywiec zapewnia, że produkcja jej marek będzie kontynuowana w pozostałych browarach należących do koncernu.

Niepewna przyszłość browaru

Burmistrz Namysłowa, Jacek Fior, podkreśla, że decyzja o zakończeniu produkcji piwa w browarze to poważny problem zarówno dla miasta, jak i dla pracowników. Wyraził jednak nadzieję, że historia browaru nie zakończy się na obecnym właścicielu i że znajdzie się inwestor, który przywróci produkcję w tym historycznym miejscu.

Grupa Żywiec, będąca częścią międzynarodowego koncernu Heineken, posiada w Polsce browary w Żywcu, Warce, Namysłowie i Elblągu. Zakończenie produkcji w Namysłowie to ważny moment w historii polskiego piwowarstwa.