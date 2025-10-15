​W czwartek mają zostać przeprowadzone sekcje zwłok trzech ofiar brutalnego zabójstwa w Barcicach koło Nowego Sącza. Dopiero po uzyskaniu wyników tych badań śledczy podejmą dalsze czynności z udziałem zatrzymanego 25-latka, podejrzewanego o dokonanie zbrodni. Mężczyzna jest synem jednej z ofiar. Policja i prokuratura nadal wyjaśniają okoliczności tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością.

Miejsce zbrodni w Barcicach / Grzegorz Momot / PAP

W czwartek odbędą się sekcje zwłok trzech ofiar zabójstwa w Barcicach.

Zatrzymany 25-latek, syn jednej z ofiar, przebywa w policyjnej izbie zatrzymań.

Na miejscu zabezpieczono potencjalne narzędzia zbrodni.

Do potrójnego zabójstwa doszło w nocy z wtorku na środę w jednym z domów jednorodzinnych w Barcicach koło Nowego Sącza. Jak informował reporter RMF FM Maciej Pałahicki, rano ok. godz. 7.30 odnaleziono zwłoki trzech osób - kobiety w wieku 52 lat i dwóch mężczyzn w wieku 45 i 66 lat. Wszyscy byli ze sobą spokrewnieni. Do tego wszyscy mieszkali z podejrzanym 25-latkiem.

Sekcja zwłok i ekspertyzy

Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu, kluczowe dla dalszego postępowania będą wyniki sekcji zwłok, które mają zostać przeprowadzone w czwartek. Dopiero po ich uzyskaniu możliwe będzie przedstawienie ewentualnych zarzutów zatrzymanemu mężczyźnie.

Prokuratura zabezpieczyła na miejscu potencjalne narzędzia zbrodni, które zostaną poddane szczegółowym ekspertyzom.

Od podejrzanego pobrano także krew do badań na obecność alkoholu i środków odurzających. Wyniki tych analiz nie są jeszcze znane.

Wcześniejsze interwencje i niepokój mieszkańców

Policja ujawniła, że w przeszłości w domu, gdzie doszło do tragedii, interweniowano siedem razy - wszystkie zgłoszenia dotyczyły agresywnego zachowania 25-latka. Mieszkańcy Barcic są zszokowani wydarzeniem. Z relacji sołtysa wynika, że podejrzany miał problemy psychiczne i był kilkukrotnie hospitalizowany, jednak wypisywał się ze szpitala na własne żądanie.

Ludzie czekali, aż coś złego się tutaj wydarzy. Rodzina bała się o swoje życie - mówił w rozmowie z reporterem RMF FM Maciejem Pałahickim sołtys Barcic Tomasz Koszkul.

Tragedia wstrząsnęła mieszkańcami niewielkiej miejscowości. To duże zaskoczenie, do teraz jestem roztrzęsiona. Oni mieszkali wszyscy w jednym domu - relacjonowała jedna z mieszkanek Barcic.

Śledczy apelują do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat zdarzenia, o kontakt z prokuraturą.