Reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej już dziś zmierzy się z Holandią na stadionie w Gdańsku. To nie tylko mecz towarzyski, ale także ważny sprawdzian przed zbliżającymi się eliminacjami do mistrzostw świata. Zespół musi radzić sobie bez kontuzjowanej Ewy Pajor, ale - jak podkreślają zawodniczki - to także szansa dla nowych twarzy w kadrze. "Ewa jest taką naszą dobrą duszą, która scala ten cały zespół. Myślę, że bez niej też musimy dać sobie radę i właśnie pokazać, że to co nam tutaj zostawiła, to nie zginie i damy radę sobie też poradzić bez niej" – mówi RMF FM Wiktoria Zieniewicz.

Wiktoria Zieniewicz / Stanisław Pawłowski / RMF FM

Dla Biało-Czerwonych dzisiejsze spotkanie z Holandią to pierwszy mecz po zakończonym niedawno Euro i jednocześnie początek nowego rozdziału w przygotowaniach do eliminacji mistrzostw świata. Kilka dni po starciu z Holenderkami Polki czeka jeszcze wyjazdowy mecz z Walią.

Dużo kibiców odwiedziło nas w Szwajcarii, ale to samo chciałybyśmy widzieć w Polsce, bo naprawdę świetnie się gra przy takiej dużej publiczności, która nas wspiera - mówi RMF FM Wiktoria Zieniewicz, obrończyni reprezentacji i zawodniczka FC Basel.

Nowe twarze, nowe wyzwania

Na zgrupowaniu brakuje kapitan drużyny, Ewy Pajor, która doznała kontuzji kolana podczas ostatniego meczu ligowego w barwach FC Barcelony. Klub poinformował, że rekonwalescencja potrwa od 4 do 6 tygodni. Mimo tej straty atmosfera w drużynie pozostaje bojowa.

W drużynie pojawiło się kilka nowych zawodniczek, które mają szansę zadebiutować w narodowych barwach. To szansa jest też dla młodych nowych dziewczyn, które są tutaj po raz pierwszy. Na pewno będą chciały pokazać, co potrafią i, że ta kadra też należy do nich, też są przyszłością tej reprezentacji - dodaje obrończyni FC Basel.

Holandia - wymagający rywal

Holenderki to mistrzynie Europy z 2017 roku. W składzie Oranje nie brakuje gwiazd światowego formatu, takich jak Vivianne Miedema, Jill Roord czy Jackie Groenen.

Holenderki naprawdę mają dobry skład. Zawodniczki z topu. Widziałam już większość z nich jak grają. Znam je też, oglądam dużo meczów, więc wiemy wszyscy, na co je stać. My też jesteśmy dobrą drużyną, więc będziemy się pokazać z jak najlepszej strony - zapewnia Zieniewicz.

Przed polską kadrą ważny sprawdzian, który ma być kolejnym krokiem na drodze do sukcesów w międzynarodowych rozgrywkach. Każdy mecz będzie nas przygotowywał i tak przybliżał dalej do tego celu - podsumowuje Zieniewicz.

Mecz Polska - Holandia rozpocznie się dziś o godzinie 18:00 na stadionie w Gdańsku. Bilety wciąż są dostępne, a dla grup szkolnych i juniorskich klubów piłkarskich ceny zaczynają się już od 1 zł.