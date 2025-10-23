Sklep Stanisława Wokulskiego - część planu filmowego nowej ekranizacji powieści Bolesława Prusa - zostaje na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Dekorację można oglądać aż do połowy lutego. Znajduje się ona niedaleko pomnika Kopernika. Sklep pozostaje dostępny wyłącznie z zewnątrz.

Sklep Wokulskiego - fragment planu filmowego, który pozostanie na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie do połowy lutego / Adam Burakowski / East News

Sklep Wokulskiego zostaje w Warszawie na dłużej

Wprawdzie plan filmowy nowej "Lalki" przeniósł się już do Łazienek Królewskich, jednak najważniejsza część scenografii - sklep Wokulskiego - pozostaje na swoim miejscu. Będzie on atrakcją dla przechadzających się Krakowskim Przedmieściem aż do połowy lutego. Dekorację będzie można oglądać jedynie z zewnątrz.

Sklep Wokulskiego cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, dlatego wspólnie z producentem i twórcami filmu postanowiliśmy, że pozostanie na Krakowskim Przedmieściu na dłużej. Zadania wyeksponowania obiektu do połowy lutego podjęła się Stołeczna Estrada, za co bardzo dziękuję. Zapraszamy mieszkańców i turystów do zobaczenia części filmowej dekoracji, a przy okazji przejścia się ulicami, którymi niegdyś przechadzał się autor "Lalki" - poinformował prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.

Prace na planie filmowym nowej ekranizacji "Lalki" w reżyserii Macieja Kawalskiego / Radek Pietruszka / PAP

Dekoracja dostępna wyłącznie z zewnątrz

Choć w trakcie zdjęć do filmu sklep Wokulskiego zyskał odpowiednie wyposażenie, teraz można go oglądać jedynie z zewnątrz. Ta decyzja wynika z tego, że część rekwizytów filmowych to zabytki, które po zdjęciach trafią do swoich właścicieli.

Trwają jednak prace, aby można było zobaczyć jak najwięcej z filmowego planu. Niemniej, już teraz wiadomo, że całkowite otwarcie wnętrza jest niemożliwe.

Film "Lalka": Gwiazdorska obsada

Ekranizacja "Lalki", nad którą obecnie trwają prace, wzbudziła wiele emocji wśród widzów i fanów powieści Prusa. Już teraz imponuje ona scenografią, którą można zobaczyć w stolicy.

Również obsada aktorska nowej filmowej "Lalki" rozgrzewa dyskusje na temat produkcji. Reżyser Maciej Kawalski obsadził w głównych rolach Marcina Dorocińskiego (w roli Stanisława Wokulskiego) oraz Kamilę Urzędowską (w roli Izabeli Łęckiej). Po dłuższej przerwie na plan filmowy wrócił również Marek Kondrat (jako Ignacy Rzecki). W pozostałych rolach zobaczymy też Andrzeja Seweryna, Agatę Kuleszę, Krystynę Jandę, Maję Komorowską, Borysa Szyca, Maję Ostaszewską, Mateusza Damięckiego i Cezarego Żaka.