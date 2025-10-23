W nadchodzący weekend - w nocy z 25 na 26 października zmienia się czas z letniego na zimowy. Oznacza to, że o godz. 3:00 należy cofnąć wskazówki na godz. 2:00. Zyskamy w ten sposób dodatkową godzinę snu. Jak ta zmiana wpłynie na kursowanie pociągów nocnych? Okazuje się, że PKP Intercity ma dokładnie przygotowany plan. Sprawdzamy, jak przewoźnik poradził sobie ze zmianą na zegarkach.

Zmiana czasu na zimowy w 2025 roku: Jak pojadą pociągi nocne? (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Zmiana czasu na zimowy 2025: Kiedy i o której?

Już w najbliższy weekend, w nocy z soboty 25 października na niedzielę 26 października nastąpi zmiana czasu na zimowy . Wówczas o godz. 3:00 trzeba cofnąć wskazówki na godz. 2:00. Wiele osób uważa tę zmianę za lepszą od wiosennej, gdyż śpimy wtedy godzinę dłużej.

Pociągi nocne: Jakie rozwiązanie ma PKP Intercity?

W związku ze zbliżającą zmianą czasu, PKP Intercity przygotowało rozwiązanie, które pozwoli na utrzymanie zgodności rozkładów jazdy nocnych pociągów. Na czym ono polega? W nocy z 25 na 26 października 13 pociągów PKP Intercity będzie miało godzinny postój na wybranych stacjach. Dzięki temu pociągi przyjadą zgodnie z rozkładem do stacji docelowych.

"W bieżącym roku zmiana wpłynie na kursowanie 13 pociągów PKP Intercity, które tej nocy będą kursowały według specjalnego rozkładu jazdy zakładającego godzinny postój. Zmiana nie spowoduje opóźnień, a podróżni dotrą do stacji docelowej zgodnie z planem" - można przeczytać w komunikacie przewodnika.

Które pociągi będą miały dodatkowy postój?

PKP Intercity poinformowało, które składy będą objęte godzinnym postojem:

IC 56006 Baltic Express rel. Gdynia Gł. - Praha hl. n.; postój na stacji Poznań Gł. od 2.50 czasu letniego, odjazd o 2.55 czasu zimowego;

IC 65006 Baltic Express rel. Praha hl. n. - Gdynia Gł.; postój na stacji Inowrocław od 2.40 czasu letniego, odjazd o 2.41 czasu zimowego;

IC 16190 Karkonosze rel. Warszawa Wschodnia - Szklarska Poręba Górna; postój na stacji Ostrów Wielkopolski od 2.42 czasu letniego, odjazd o 2.43 czasu zimowego;

IC 61190 Karkonosze rel. Szklarska Poręba Górna - Warszawa Wschodnia; postój na stacji Pabianice od 2.52 czasu letniego, odjazd o 2.54 czasu zimowego;

TLK 35170 Karpaty rel. Zakopane - Gdynia Gł.; postój na stacji Częstochowa od 1.52 czasu letniego, odjazd o 2.04 czasu zimowego;

TLK 53170 Karpaty rel. Gdynia Gł. - Zakopane; postój na stacji Częstochowa od 1.44 czasu letniego, odjazd o 2.18 czasu zimowego;

IC 38170 Ustronie rel. Kraków Gł. - Kołobrzeg; postój na stacji Nowy Dwór Mazowiecki od 2.56 czasu letniego, odjazd o 2.57 czasu zimowego;

IC 83170 Ustronie rel. Kołobrzeg - Kraków Gł.; postój na stacji Nowy Dwór Mazowiecki od 2.56 czasu letniego, odjazd o 2.57 czasu zimowego;

IC 83172 Przemyślanin rel. Świnoujście - Przemyśl Gł.; postój na stacji Opole Gł. od 2.11 czasu letniego, odjazd o 2.13 czasu zimowego;

IC 38172 Przemyślanin rel. Przemyśl Gł. - Świnoujście; postój na stacji Wrocław Gł. od 2.10 czasu letniego, odjazd o 2.40 czasu zimowego;

IC 18170 Uznam rel. Warszawa Wsch. - Świnoujście; postój na stacji Opalenica od 2.37 czasu letniego, odjazd o 2.38 czasu zimowego;

IC 81170 Uznam rel. Świnoujście - Warszawa Wsch.; postój na stacji Nowy Tomyśl od 2.28 czasu letniego, odjazd o 2.29 czasu zimowego;

IC 85108 Stańczyk rel. Szczecin Gł. - Olsztyn Gł.; postój na stacji Szczecin Gł. od 2.54 czasu letniego, odjazd o 3.00 czasu zimowego.

Kiedy ostatnia zmiana czasu?

W 2018 roku Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje społeczne w sprawie zniesienia zmiany czasu. Wzięło w nich udział 4,6 mln osób, z czego za zniesieniem zmiany czasu opowiedziało się aż 84 proc. badanych. To jednak niewielka liczba w kontekście liczby ludności całej wspólnoty. Obecnie wynosi ona ok. 450 mln osób.

Na tę chwilę nie podjęto żadnej konkretnej decyzji. Początkowo planowano porzucić zmianę czasu w 2021 roku, jednak nie osiągnięto odpowiedniego porozumienia. Z obecnych ustaleń wynika, że zegarki będziemy przestawiać co najmniej do 2026 roku.