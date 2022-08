Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski po raz 25. odbędą się w Trójmieście. Grand Prix Sopot-Gdynia rozgrywane będą tradycyjnie na 3 km trasie. Kierowców czekają utrudnienia.

/ Fot. Agnieszka Wołkowicz / Materiały prasowe

Skala utrudnień będzie podobna do tej z poprzednich lat. To znaczy, że między Gdynią a Sopotem przejechać będzie można tylko alejami Niepodległości i Zwycięstwa. Przejazd krętą ulicą Sopocką wiedząca przez las między Brodwinem a Karwinami przez większość weekendu będzie niemożliwy. To właśnie tam będą odbywały się zawody.

Rajdy rozgrywane na trasie z Sopotu do Gdyni od początku istnienia imprezy budziły wiele emocji wśród kibiców. ale tez samych kierowców.

Możliwość zaprezentowania swoich aut i umiejętności w środku sezonu wakacyjnego, w najbardziej obleganej przez turystów miejscowości w Polsce, rekompensuje trudy dotarcia na Wybrzeże (większość kierowców startujących w GSMP pochodzi z południa kraju). Licząca 3050 m trasa jest trudna technicznie i wymaga od kierowców maksymalnej koncentracji - mówi Marek Niziołek z Urzędu Miasta Sopotu.

Jubileuszowe wydarzenie rozpocznie się w piątek. O godzinie 19:30 kawalkada samochodów wyścigowych i zabytkowych wyruszy ulicami dolnego Sopotu w kierunku Parku Serwisowego, na ul. Malczewskiego.

Cieszę się, że Sopot i Trójmiasto już po raz 25. staną się nie tylko wakacyjną, ale i motoryzacyjno-sportową stolicą Polski. Wierzę, że jak zawsze kibice tłumnie będą dopingować kierowców. Liczę na frekwencję zarówno motomaniaków, wczasowiczów, jak i mieszkańców Trójmiasta, którzy chcą spędzić weekend w ciekawy sposób. Na pewno najmocniejsze i najszybsze samochody przyciągną wielu mężczyzn, ale liczę również na panie, które coraz częściej interesują się motoryzacją - mówi Lesław Orski z sopockiego Automobilklub Orski, organizatora wyścigu.

Utrudnienia potrwają cały weekend

Pierwszego dnia samochody na trasę wyjadą już o 10:00 na próby treningowe. Od godziny 14:00 rozpocznie się wyścig w ramach 11. rundy Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski.

W niedziele kierowcy wyjadą na ulice Sopotu i Gdyni na próby treningowe o 8:30, a wyścigi ruszą o 11:30.

Zawody dla kierowców wiążą się niestety z utrudnieniami w ruchu. Wyścig będzie się odbywał leśnym odcinkiem drogi prowadzącej z Sopotu do Gdyni.

W sobotę i niedziele od godziny 5:00 do 20:00 nieprzejezdna będzie ul. Malczewskiego od ul. Księżycowej i ul. Sopocka od ul. Wielkopolskiej.

Dla kibiców przygotowano również dodatkową atrakcję. Jest nią przejazd trasy wyścigu na miejscu pilota auta rajdowego w ramach RACE TAXI. Koszt przejazdu to 200 zł, a zebrane środki wspomogą rehabilitację Michała "Hołka" Grudzińskiego, zawodnika poszkodowanego w wypadku podczas rajdu.

/Stanisław Pawlowski