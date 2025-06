Władze Gdańska ogłosiły, że trwa wybór wykonawcy przebudowy kładki nad torami tramwajowymi na Zaspie. Inwestycja obejmie rozbiórkę starego obiektu i budowę pięciu przejść na poziomie terenu. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku i potrwają około dwóch lat.

Gdańsk: Trwa wybór wykonawcy przebudowy kładki na Zaspie. Powstaną nowe przejścia / Shutterstock

Koniec wysłużonej kładki z lat 70.

Kładka na gdańskiej Zaspie, łącząca dzielnice Zaspę Rozstaje i Zaspę Młyniec, powstała w latach 70. i od lat wymagała kapitalnego remontu. Jej stan techniczny nie spełnia już współczesnych standardów, a konstrukcja jest niefunkcjonalna dla wielu użytkowników.

Ta kładka to symbol dawnej myśli technicznej, ale dzisiaj nie odpowiada ona standardom życia i dostępności. Jest trzypiętrowa - na poziomie minus jeden jeżdżą samochody, na poziomie zero - transport publiczny, natomiast piesi muszą wspinać się po schodach lub korzystać z wind, żeby przejść na drugą stronę Zaspy. Dlatego chcemy zmienić jej oblicze. Nowa kładka będzie dostępna dla wszystkich. Połączy obie części dzielnicy na poziomie ulicy, zapewniając wygodny dostęp do przystanków. Przed nami wybór wykonawcy i dopracowanie harmonogramu prac - podkreśliła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Pięć nowych przejść i poprawa dostępności

W miejscu starej kładki powstanie pięć przejść na poziomie terenu, wyposażonych w sygnalizację świetlną i zintegrowanych z infrastrukturą tramwajową oraz przystankami komunikacji miejskiej. Projekt przewiduje także przebudowę sieci trakcyjnej i remont wiaduktu drogowego.

Władze miasta zapewniają, że inwestycja została zaplanowana z myślą o lokalnych potrzebach mieszkańców, w tym seniorów, rodziców z wózkami, osób z niepełnosprawnościami i rowerzystów.

Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 26 mln zł. Oferty złożone w przetargu przekroczyły zakładany budżet, dlatego - jak poinformował wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak - do rady miasta trafi autopoprawka do budżetu, która pozwoli zabezpieczyć brakujące środki. Miasto stara się także o dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Planu Transportowego.

Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym roku i potrwają około dwóch lat od momentu podpisania umowy z wykonawcą. Inwestycja będzie realizowana etapami, aby ograniczyć utrudnienia w ruchu.