Dwie osoby zostały ranne na terenie zakładów spożywczych w wielkopolskich Kłosowicach. Jak dowiedzieli się reporterzy RMF FM, jeden z pracowników zaatakował nożem kobietę - pracownicę zakładu, która prywatnie jest jego partnerką.

Atak nożownika w Wielkopolsce (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Według wstępnych ustaleń na terenie jednej z firm pokłóciło się dwoje pracowników. W pewnym momencie mężczyzna zaatakował nożem pracownicę, która okazała się być jego partnerką. Następnie sam próbował odebrać sobie życie.

Na miejscu działają policjanci oraz ratownicy medyczni. Obu osobom udzielana jest teraz pomoc medyczna.

Funkcjonariusze sprawdzają, czy na miejscu jest monitoring, który miałby pomóc w ustaleniu dokładnego przebiegu awantury.

Około godz. 13:00 zostaliśmy wezwani na pilną interwencję do jednej z firm w miejscowości Kłosowice. Dwoje pracowników się pokłóciło. Jak się okazało mężczyzna ugodził nożem swoją życiową partnerkę, a następnie usiłował popełnić samobójstwo. Policjanci, jak i ratownicy pogotowia są na miejscu. Jest udzielana pomoc rannej kobiecie i mężczyźnie. Sprawdzimy, czy był monitoring. Jeśli tak, to zabezpieczymy nagrania. Policjanci ustalą także, co zaszło pomiędzy mężczyzną a kobietą, że doszło do całej tej sytuacji - przekazał mł. insp. Andrzej Borowiak z KWP Poznań.

Na miejscu jest policja, karetki pogotowia oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.