​Od 1 lipca do 31 sierpnia działać będzie dodatkowa trasa ekobusów w Sopocie. Będą kursować z pl. Konstytucji 3 Maja do Opery Leśnej, codziennie od g. 12.00-18.00 - informuje Urząd Miasta Sopotu. Kursy będą się odbywać się co pół godziny bez przystanków po drodze.

Sopocki ekobusik / Urząd Miasta w Sopocie / Ekobusiki pojawiają się na ulicach Sopotu przy okazji uruchamiania całodobowego, bezpłatnego parkingu na ponad 700 miejsc przy hali ERGO ARENA. Parking jest darmowy, ale kierowcy muszą pobrać bezpłatny bilet i umieścić go w samochodzie w widocznym miejscu. Zostawiając samochód na eko parkingu można skorzystać z transportu pojazdami elektrycznymi na sopocką plażę czy do centrum miasta. Pojazdy, którymi podróżować może 12 osób, będą kursować codziennie w godz. 10.00-20.00, z częstotliwością co 20 minut, a w dni powszednie w godz. 16.00-18.00 co 30 minut. Bilet na przejazd w jedną stronę kosztuje 4 zł, a w dwie strony 6 zł. 50-procentową zniżkę mają posiadacze Karty Sopockiej. Dla dzieci do ukończenia szkoły podstawowej, na podstawie okazanej legitymacji szkolnej - przejazdy są bezpłatne. Z przejazdów ekobusami na wszystkich trasach mogą też oczywiście korzystać osoby z niepełnosprawnościami, na zwykłych wózkach inwalidzkich (nie elektrycznych). Nie ma żadnej dodatkowej opłaty za wózek, a obsługa pomoże wsiąść i wysiąść z pojazdu. Zobacz również: ​70 ratowników będzie od dziś strzec gdańskich plaż

