Pożar w szkole w Mikołajkach Pomorskich w powiecie sztumskim na Pomorzu. Jak informuje reporter RMF FM, z budynku ewakuowano 120 osób.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Pożar w szkole podstawowej w Mikołajkach Pomorskich w powiecie sztumskim (Pomorskie).

Z budynku trzeba było ewakuować 120 osób - 110 uczniów i 10 pracowników.

Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, ogień pojawił się po tym, jak zapaliła się sadza w kominie.

To szkoła, która składa się z dwóch budynków - starszego i nowszego. Dzieci są już w tym nowszym. Prawdopodobnie w tym starszym budynku zawiódł przewód kominowy z powodu niedrożności.

To mają potwierdzić służby. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na miejscu wciąż są strażacy.