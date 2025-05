Energia z Bałtyku dla ponad 2 milionów domów

Łączna moc obu farm wyniesie 1440 MW - tyle, by zasilić ponad 2 miliony polskich gospodarstw domowych. Jedno pełne obrócenie wirnika pojedynczej turbiny wystarczy, by dostarczyć energię do jednego domu aż na cztery dni.

Polska może być i będzie, dzięki realizowanym przez Polenergię i Equinor projektom, zasilana czystą energią wytwarzaną w zgodzie z naturą, z poszanowaniem zasobów naszej planety i w służbie kolejnym pokoleniom - podkreśliła Dominika Kulczyk. To potężna inwestycja, ale i wspaniały przykład, jak dzięki wytrwałości, zaangażowaniu i silnemu polsko-norweskiemu partnerstwu śmiałe wyobrażenie sprzed wielu lat (...) nabiera realnych kształtów - kontynuowała.

Okres eksploatacji farm zaplanowano na 30 lat, a oba projekty objęto 25-letnimi kontraktami różnicowymi (CfD), co gwarantuje stabilność finansową przedsięwzięcia.