Jedna ofiara śmiertelna, dwie osoby poszkodowane - to dramatyczny bilans wypadku, do którego doszło w sobotę po południu na drodze wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Giebło-Kolonia niedaleko Zawiercia na Śląsku. Dachował tam samochód osobowy, najprawdopodobniej audi cabrio. Droga jest zablokowana.

Tragiczny wypadek w miejscowości Giebło-Kolonia w województwie śląskim / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu / Państwowa Straż Pożarna

W sobotę po południu w województwie śląskim doszło do tragedii. Na drodze wojewódzkiej nr 790 - w miejscowości Giebło-Kolonia - dachowało auto osobowe. Trzy osoby zostały poszkodowane.

Niestety pomimo udzielonej pomocy życia jednej osoby nie udało się uratować. Dwie pozostałe zostały przetransportowane do szpitali śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - poinformowali mundurowi Komendy Powiatowej PSP w Zawierciu.

Droga nr 790 w miejscu wypadku jest zablokowana, na miejscu pracuje 6 zastępów straży pożarnej, w tym grupa operacyjna KP PSP w Zawierciu, policja oraz ratownicy pogotowia w Sosnowcu.



