Rewolucyjne zmiany dla pasażerów podróżujących z lotniska Ławica w Poznaniu. Port będzie drugim w Polsce, gdzie zniesiony zostaje dotychczasowy limit 100 ml płynu w bagażu podręcznym. Zmiana wchodzi w życie już dzisiaj.

Ważna zmiana na lotniku w w Poznaniu. Chodzi o limity płynów / Shutterstock

Pasażerowie w końcu się doczekali. Od wtorku, 9 września na poznańskim lotnisku zniesiony zostaje dotychczasowy limit 100 ml płynu w jednym pojemniku w bagażu podręcznym.

Pasażerowie będą mogli zabrać ze sobą pojemniki z płynami o pojemności nawet 2 litrów.

Z każdym dniem chcemy być lotniskiem coraz bardziej przyjaznym dla pasażerów i teraz robimy kolejny krok w tym kierunku. Dopuszczenie przewozu płynów w pojemnikach większych niż 100 mililitrów jest na razie wyjątkiem na lotniczej mapie Europy. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy wśród liderów zmian - mówi Grzegorz Bykowski, prezes zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Przypomnijmy, 3 września lotnisko w Krakowie zniosło te limity. Poznań-Ławica będzie drugim takim w Polsce. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ>>

Jak działają nowe skanery?

Nowa generacja skanerów bezpieczeństwa wykorzystuje technologię tomografii komputerowej, tworząc szczegółowe obrazy 3D bagażu. Pozwala to na skuteczniejsze wykrywanie przedmiotów zabronionych i znacznie usprawnia proces kontroli.



Dzięki wdrożeniu skanerów CT pasażerowie będą mogli przewozić w bagażu podręcznym większe butelki wody, napojów, kosmetyków czy inne płynów w opakowaniach nawet dwulitrowych.

Nie będzie też konieczności wyjmowania płynów ani sprzętu elektronicznego podczas kontroli, co dodatkowo przyspieszy odprawę i skróci kolejki.Wciąż pozostają w mocy ogólne zasady dotyczące przewozu substancji niebezpiecznych. W bagażu podręcznym nadal nie można przewozić płynów łatwopalnych czy potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu