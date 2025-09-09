Trzy samochody zderzyły się w nocy na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Wartkowice i Emilia w woj. łódzkim. Zginął jeden z kierowców. Droga w kierunku Warszawy była zablokowana przez kilka godzin. Policja wyznaczyła objazdy.

Zablokowana jest A2 w kierunku Poznania po śmiertelnym wypadku / Shutterstock

Do wypadku doszło we wtorek po godz. 3 rano na autostradzie A2 na wysokości miejscowości Florianki w pow. zgierskim.

To odcinek trasy między węzłami Wartkowice i Emilia.

Na jezdni w kierunku Warszawy zderzyły się trzy pojazdy - dwa samochody ciężarowe (tir i zestaw przewożący maszynę budowlaną) oraz samochód osobowy, który był pilotem zestawu przewożącego maszynę.

W wyniku wypadku na miejscu zginął kierowca tira, który najechał na stojące pojazdy. Do szpitala trafił z kolei kierowca pilot.

Zablokowana trasa

Autostrada A2 była nieprzejezdna w miejscu wypadku w stronę Warszawy. Policja zablokowała wjazd na A2 na węźle Wartkowice.

GDDKiA w Łodzi poinformowała, że po godz. 9.00 otwarty został przejazd autostradą A2 w kierunku Warszawy. Przejezdny jest jeden (lewy) pas ruchu.

"W miejscu wypadku nadal pracują służby, więc prosimy kierowców o zachowanie ostrożności"– powiedział Bartłomiej Arcimowicz z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.