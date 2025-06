Po raz pierwszy w historii Bieg po Nowe Życie zawita do Gdańska. 21 czerwca, w samym sercu Starego Miasta, uczestnicy i sympatycy tej wyjątkowej inicjatywy przejdą trasę, by wspólnie promować ideę donacji i transplantacji narządów. To już 27. edycja wydarzenia, które od lat łączy osoby po przeszczepieniu, dawców, lekarzy, koordynatorów, znane postaci ze świata kultury, sportu i mediów, a także młodzież i wszystkich przyjaciół Biegu.

Bieg po Nowe Życie debiutuje w Gdańsku. W maju imperza odbyła się w Wiśle / Bieg po Nowe Życie / Marsz z przesłaniem Bieg po Nowe Życie to nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim społeczna kampania edukacyjna. Uczestnicy - w sztafetach i drużynach edukacyjnych - przejdą z kijkami nordic walking 1-kilometrową trasę, by pokazać, jak ważna jest donacja i transplantacja narządów. Wydarzenie odbędzie się na malowniczych ulicach Gdańska: Długim Targu, ulicy Długiej i Targu Węglowym, gdzie nie zabraknie kibiców i wyjątkowej atmosfery. Cieszymy się, że Bieg po Nowe Życie zagości właśnie w tym niezwykłym miejscu na mapie naszego kraju. Dziękujemy Miastu Gdańsk za wspólne działanie na rzecz zwiększenia świadomości społecznej w zakresie transplantacji narządów - podkreślają organizatorzy. Zobacz również: Niezwykły bieg za nami. Gwiazdy i osoby po przeszczepach razem dla transplantologii Wspólna energia i integracja W wydarzeniu wezmą udział osoby po przeszczepieniu, dawcy, lekarze, koordynatorzy, znane osoby oraz młodzież. To właśnie ich energia i zaangażowanie od lat budują siłę tej inicjatywy. RMF FM od lat wspiera Bieg po Nowe Życie / Bieg po Nowe Życie / Transplantologia w liczbach - maj 2025 W maju 2025 roku, według danych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant", w Polsce przeprowadzono: 125 transplantacji nerek

1 przeszczepienie nerki razem z trzustką

10 transplantacji płuc

16 przeszczepień serca

64 transplantacje wątroby

1 przeszczepienie wątroby z płucami

8 nerek i 5 fragmentów wątroby od żywych dawców

119 transplantacji tkanek oka Te liczby pokazują, jak ważna i potrzebna jest promocja idei transplantacji oraz wsparcie dla osób oczekujących na nowe życie.