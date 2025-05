W piątek 9 maja odbędzie się wyjątkowe wydarzenie "Przy kawie o transplantologii", które zgromadzi czołowych specjalistów i osoby zaangażowane w rozwój transplantologii w Polsce. To niepowtarzalna okazja, aby z bliska poznać ludzi, którzy na co dzień ratują życie, oraz dowiedzieć się więcej o wyzwaniach i przyszłości tej dziedziny medycyny. Następnego dnia Wisła stanie się areną 26. Biegu po Nowe Życie, promującego donację i transplantację narządów.

Bieg po Nowe Życie - jak sport może promować donację narządów / materiały promocyjne

W piątek, 9 maja, widzowie będą mieli okazję spotkać się z wybitnymi postaciami polskiej medycyny transplantacyjnej. W trzygodzinnym maratonie wywiadów "na żywo" pojawią się tacy eksperci jak:

prof. Michał Grąt,

prof. Piotr Kaliciński,

prof. Roman Danielewicz,

prof. Jarosław Czerwiński.

Rozmowy nie ograniczą się jedynie do aspektów medycznych, ale również poruszą kwestie związane z promowaniem donacji narządów. To niezwykła okazja, aby usłyszeć historie osób, które dzięki transplantacji zyskały drugie życie.

Wydarzenie to będzie również preludium do 26. Biegu po Nowe Życie, który odbędzie się w Wiśle. Bieg ten jest wyjątkowym wydarzeniem, łączącym sport, edukację i promocję zdrowego stylu życia. Udział w nim wezmą osoby po transplantacjach, lekarze, znane osobistości oraz młodzież. Sztafeta nordic walking, która rozpocznie bieg, ma na celu zwrócenie uwagi na znaczenie donacji narządów i pokazanie, że transplantacja to metoda, która ratuje życie.

Dodatkowo, w przeddzień biegu odbędzie się X Gala polskiej transplantologii "Drugie Życie", podczas której zostaną wręczone nagrody dla osób i instytucji, które wyróżniły się w promowaniu transplantologii. To wydarzenie podkreśla, jak ważne są działania na rzecz rozwoju tej dziedziny medycyny i jak wiele osób angażuje się w pomoc pacjentom oczekującym na przeszczep.