Karetki na Pomorzu nie nadążają z interwencjami. Jak informuje dziennikarz RMF FM Stanisław Pawłowski, liczba zgłoszeń rośnie lawinowo, a powodem jest gołoledź.

Bardzo zła sytuacja na Pomorzu. Karetki nie nadążają do zgłoszeń / Shutterstock

Jak podaje dziennikarz RMF FM, w dyspozytorni medycznej w Gdańsku na realizację czeka kilkadziesiąt zgłoszeń. Równolegle, w Słupsku jest kilka kolejnych w kolejce.

Nawarstwienie wynika z lawinowo rosnących zgłoszeń związanych z urazami rąk, nóg, złamań, skręceń i stłuczeń. Powodem jest oczywiście gołoledź, która utrudnia pracę ratowników w całym województwie pomorskim.

W związku z niekorzystną aurą, karetki jadą dłużej do zgłoszeń - to przez lód na drogach - ale także stoją dłużej przed szpitalami. Oddziały ratunkowe są przepełnione.

Kolejka osób, które czekają na ratowników powstała mimo tego, że do zdarzeń dysponowana jest również Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego reaguje tam, gdzie karetki utknęły na śliskich drogach, kierując służby do ich odśnieżania i posypywania.

Do działań włączono także dodatkowe zespoły ratownicze ze stowarzyszeń współpracujących z pogotowiem, a w najbliższym czasie planowane jest uruchomienie kolejnych karetek, gotowość zadeklarowały już m.in. Gdynia i Kościerzyna.

Polski Czerwony Krzyż wystawi dodatkowy pojazd z ratownikami, który ma odciążyć karetki.

Służby apelują, by jeśli to możliwe, pozostać dziś w domach i zachować szczególną ostrożność.