Dziewięć osób, w tym troje dzieci, zostało rannych w wyniku zderzenia dwóch busów w miejscowości Śliwice w powiecie tucholskim (woj. kujawsko-pomorskie). Dwóch dorosłych mężczyzn jest w stanie ciężkim. Do wypadku doszło na lokalnej drodze powiatowej, gdzie panowały bardzo trudne warunki z powodu gołoledzi.

Do wypadku doszło na oblodzonej drodze powiatowej w Śliwicach (Kujawsko-Pomorskie) - poinformował rzecznik prasowy tucholskiej straży pożarnej, kapitan Grzegorz Polok.

W zderzeniu dwóch busów rannych zostało dziewięć osób. Dwie ciężko, a siedem – w tym troje dzieci – ma lekkie obrażenia – przekazał kpt. Polok.

Najpoważniej ucierpiało dwóch mężczyzn. Jeden z nich doznał urazu kręgosłupa, drugi – urazu głowy.

Trudne warunki na drogach

Do wypadku doszło przy bardzo trudnych warunkach pogodowych. Na drogach w regionie panowała gołoledź, która znacznie utrudniała jazdę i mogła przyczynić się do zdarzenia.

Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe, które udzieliły pomocy poszkodowanym i zabezpieczyły teren wypadku. Policja wyjaśnia okoliczności i przyczyny zdarzenia.

Służby apelują do kierowców o rozwagę i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drogach.

