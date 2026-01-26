Z powodu opadów marznącego deszczu i gołoledzi warunki na drogach województwa zachodniopomorskiego są bardzo trudne. Do godz. 17.00 w regionie doszło do 175 kolizji drogowych. Władze samorządowe, m.in. Szczecina czy Świnoujścia, apelują o niewychodzenie z domów i niekorzystanie z samochodów. Tymczasem z powodu oblodzenia trakcji szczecińskie tramwaje nie kursują od poniedziałkowego przedpołudnia.

Trudne warunki drogowe spowodowane marznącym deszczem i gołoledzią w Szczecinie. / Marcin Bielecki / PAP

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie poinformowała, że do godz. 17.00 w Zachodniopomorskiem doszło do 175 kolizji drogowych. W południe KWP informowała o 139 kolizjach i sześciu wypadkach, w których poszkodowanych zostało siedem osób. W godzinach popołudniowych funkcjonariusze odnotowali kolejne dwa wypadki.

Kłopoty komunikacji miejskiej

Oblodzenie i mokry śnieg na ulicach utrudniają ruch w Szczecinie, Koszalinie i innych miastach regionu. Autobusy komunikacji miejskiej kursują z dużymi opóźnieniami. Władze Szczecina i Świnoujścia zaapelowały do mieszkańców, by - jeśli to możliwe - nie wychodzili z domów i nie korzystali z samochodów.

Tymczasem z powodu oblodzenia trakcji szczecińskie tramwaje nie kursują od poniedziałkowego przedpołudnia. Jak zakomunikowało o godz. 13 miasto, wszystkie pojazdy są ściągane do zajezdni, a służby techniczne pracują, by we wtorek o świcie wznowić ruch na wszystkich liniach.

Zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski w poniedziałek po południu poinformował o uruchomieniu autobusowej komunikacji zastępczej na sześciu kierunkach, z centrum miasta m.in. na Pomorzany, Gumieńce, Basen Górniczy i os. Zawadzkiego. Wydłużono też linie autobusowe operujące na północy Szczecina.