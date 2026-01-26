Z powodu opadów marznącego deszczu i gołoledzi warunki na drogach województwa zachodniopomorskiego są bardzo trudne. Do godz. 17.00 w regionie doszło do 175 kolizji drogowych. Władze samorządowe, m.in. Szczecina czy Świnoujścia, apelują o niewychodzenie z domów i niekorzystanie z samochodów. Tymczasem z powodu oblodzenia trakcji szczecińskie tramwaje nie kursują od poniedziałkowego przedpołudnia.

  • Więcej najnowszych informacji z Polski i całego świata znajdziesz na RMF24.pl.

Zobacz również:

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie poinformowała, że do godz. 17.00 w Zachodniopomorskiem doszło do 175 kolizji drogowych. W południe KWP informowała o 139 kolizjach i sześciu wypadkach, w których poszkodowanych zostało siedem osób. W godzinach popołudniowych funkcjonariusze odnotowali kolejne dwa wypadki.

Kłopoty komunikacji miejskiej

Oblodzenie i mokry śnieg na ulicach utrudniają ruch w Szczecinie, Koszalinie i innych miastach regionu. Autobusy komunikacji miejskiej kursują z dużymi opóźnieniami. Władze Szczecina i Świnoujścia zaapelowały do mieszkańców, by - jeśli to możliwe - nie wychodzili z domów i nie korzystali z samochodów.

Tymczasem z powodu oblodzenia trakcji szczecińskie tramwaje nie kursują od poniedziałkowego przedpołudnia. Jak zakomunikowało o godz. 13 miasto, wszystkie pojazdy są ściągane do zajezdni, a służby techniczne pracują, by we wtorek o świcie wznowić ruch na wszystkich liniach.

Zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski w poniedziałek po południu poinformował o uruchomieniu autobusowej komunikacji zastępczej na sześciu kierunkach, z centrum miasta m.in. na Pomorzany, Gumieńce, Basen Górniczy i os. Zawadzkiego. Wydłużono też linie autobusowe operujące na północy Szczecina.

Złe prognozy dla Zachodniopomorskiego

 Trudne warunki drogowe będą utrzymywać się w regionie jeszcze przez kilkanaście godzin. Wieczorem i w nocy temperatura spadnie do minus 2-3 st. C. 

Oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie asp. Dariusz Schacht poinformował, że w poniedziałek strażacy zanotowali kilkadziesiąt interwencji związanych bezpośrednio z gołoledzią i opadami ciężkiego śniegu.

Z powodu trudnych warunków pogodowych, oblodzenia ulic i chodników w wielu placówkach oświatowych zawieszono zajęcia. Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty podało, że lekcje nie odbywają się w gminach: Białogard, Kalisz Pomorski, Gryfice, Pyrzyce oraz powiatach drawskim i łobeskim. Samorządy Świnoujścia, Stargardu, Gryfina i Szczecina również przekazały, że zajęcia w szkołach podstawowych i średnich zostały zawieszone. Uczniom, którzy dotarli do szkoły, zapewniono opiekę.