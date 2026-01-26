KE zatwierdziła polski plan SAFE na dozbrojenie opiewający na 43,7 mld euro - ogłosiła Komisja Europejska. Informację potwierdziła pełnomocnik rządu ds. SAFE Magdalena Sobkowiak. "Jesteśmy bardzo zadowoleni, ze zdobycia środków na pilne dozbrajanie wojska. Od początku stawialiśmy sobie za cel, żeby nie stracić ani jednego euro. I tak się stało. Uzyskamy pełną pulę środków o które wnioskowaliśmy". Sobkowiak zaznaczyła, że "przed nami jeszcze decyzja Rady UE".

/ Shutterstock

Polska jest największym beneficjantem tego unijnego programu tanich pożyczek na modernizację sił zbrojnych w krajach UE opiewającego na 150 mld euro. Warszawa pod koniec listopada złożyła 139 projektów w takich dziedzinach jak Tarcza Wschód, obrona powietrzna i przeciwrakietowa, amunicja, systemy artyleryjskie, drony i systemy antydronowe, ochrona infrastruktury krytycznej czy cyberbezpieczeństwo.

Po dzisiejsze decyzji, Komisja Europejska przekaże polski plan Radzie UE, która będzie miała 4 tygodnie na jego zatwierdzenie. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, z zatwierdzeniem polskiego programu nie będzie problemów. W marcu planowane jest podpisanie umowy, a na przełomie marca i kwietnia do Polski wpłynie kilkumiliardowa zaliczka.

Polska ma także jeszcze pracę do wykonania w sprawie SAFE. Jak przekazała RMF FM wiceminister Sobkowiak, w najbliższy czwartek na komitecie stałym rady ministrów będzie rozpatrywana ustawa o nowym instrumencie finansowym implementującym mechanizm SAFE do polskiego prawa. Chodzi o ustawę na podstawie której Bank Gospodarstwa Krajowego będzie zarządzać pieniędzmi z programu SAFE. Rząd zajmie się sprawą 3 lutego.