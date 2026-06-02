Krakowskie kąpielisko na Zakrzówku zostało zamknięte do odwołania. Decyzję podjęto po tym, jak w wodzie wykryto niebezpieczne związki chemiczne. Trwają badania, które mają wyjaśnić, co dokładnie zanieczyściło akwen. Zarząd Infrastruktury Sportowej apeluje do mieszkańców.
Problem pojawił się w poniedziałek, tuż po rozpoczęciu sezonu kąpielowego i długim czerwcowym weekendem.
Zostały przeprowadzone wstępne analizy wody przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, która wskazała obecność związku chemicznego odpowiadającego środkom do odrdzewiania i odkamieniania, zawierającego kwas solny - wyjaśnia reporterowi RMF FM Maciejowi Sołtysowi Sławomir Farbaniec z Zarządu Infrastruktury Sportowej.
Próbki wody zostały przekazane do specjalistycznego laboratorium - od ich wyników zależeć będzie decyzja o ewentualnym ponownym udostępnieniu kąpieliska.
Jak informują służby, zawiesina z nieznanej substancji nadal utrzymuje się w wodzie i jest widoczna gołym okiem. Do czasu wyjaśnienia sprawy kąpielisko pozostanie zamknięte.
Równolegle prowadzone jest policyjne dochodzenie. Śledczy sprawdzają, w jaki sposób substancja dostała się do wody i czy mogło dojść do celowego zanieczyszczenia akwenu.
Miasto szuka także świadków zdarzenia i osób, które mogą wiedzieć coś więcej. Zarząd Infrastruktury Sportowej apeluje do wszystkich, którzy mogli zaobserwować niepokojące sytuacje lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu przebiegu wydarzeń. Urzędnicy podkreślają, że każda informacja może okazać się istotna.
W tej sprawie można kontaktować się pod numerem telefonu 12 616 63 00 lub mailowo: sekretariat@zis.krakow.pl.
Zakrzówek to jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w Krakowie. Każdego roku w sezonie letnim przyciąga tysiące mieszkańców i turystów. Władze apelują o przestrzeganie zakazu kąpieli do czasu uzyskania wyników badań i wydania dalszych komunikatów.