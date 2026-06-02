​Krakowskie kąpielisko na Zakrzówku zostało zamknięte do odwołania. Decyzję podjęto po tym, jak w wodzie wykryto niebezpieczne związki chemiczne. Trwają badania, które mają wyjaśnić, co dokładnie zanieczyściło akwen. Zarząd Infrastruktury Sportowej apeluje do mieszkańców.

Zakrzówek został zamknięty do odwołania / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Zakrzówek zamknięty

Problem pojawił się w poniedziałek, tuż po rozpoczęciu sezonu kąpielowego i długim czerwcowym weekendem.

Zostały przeprowadzone wstępne analizy wody przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, która wskazała obecność związku chemicznego odpowiadającego środkom do odrdzewiania i odkamieniania, zawierającego kwas solny - wyjaśnia reporterowi RMF FM Maciejowi Sołtysowi Sławomir Farbaniec z Zarządu Infrastruktury Sportowej.

Próbki wody zostały przekazane do specjalistycznego laboratorium - od ich wyników zależeć będzie decyzja o ewentualnym ponownym udostępnieniu kąpieliska.

Jak informują służby, zawiesina z nieznanej substancji nadal utrzymuje się w wodzie i jest widoczna gołym okiem. Do czasu wyjaśnienia sprawy kąpielisko pozostanie zamknięte.

Równolegle prowadzone jest policyjne dochodzenie. Śledczy sprawdzają, w jaki sposób substancja dostała się do wody i czy mogło dojść do celowego zanieczyszczenia akwenu.

Zakrzówek zamknięty. ZIS szuka świadków zanieczyszczenia

Miasto szuka także świadków zdarzenia i osób, które mogą wiedzieć coś więcej. Zarząd Infrastruktury Sportowej apeluje do wszystkich, którzy mogli zaobserwować niepokojące sytuacje lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu przebiegu wydarzeń. Urzędnicy podkreślają, że każda informacja może okazać się istotna.

W tej sprawie można kontaktować się pod numerem telefonu 12 616 63 00 lub mailowo: sekretariat@zis.krakow.pl.

Cytat "Na obecnym etapie nie można jednoznacznie określić przyczyn pojawienia się substancji w wodzie ani wykluczyć udziału osób trzecich" - czytamy w komunikacie.

Zakrzówek to jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w Krakowie. Każdego roku w sezonie letnim przyciąga tysiące mieszkańców i turystów. Władze apelują o przestrzeganie zakazu kąpieli do czasu uzyskania wyników badań i wydania dalszych komunikatów.