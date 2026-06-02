Wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela będzie odpowiedzialna za kampanię w wyborach na prezydenta Krakowa - poinformował szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. W poniedziałek zostały rozwiązane struktury regionalne KO w Małopolsce, a wiceszefowa partii została wyznaczona na komisarza regionalnego.

Dorota Niedziela odpowiedzialna za kampanię KO w wyborach na prezydenta Krakowa

Główne zadania Doroty Niedzieli to w pierwszej kolejności wyłonienie kandydata na prezydenta Krakowa i plan na kampanię. Jednak, jak mówi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński, wicemarszałek Sejmu będzie miała także inne cele.

Będzie odpowiedzialna również za wewnętrzne wybory do rady regionu małopolskiej KO, a później wybory zarządu i osoby, która będzie pełnić funkcję przewodniczącego lub przewodniczącej zarządu regionu partii.

Wybory w Krakowie - głos ludowców

Każdy z koalicjantów zapewne wystawi swojego przedstawiciela, jeśli chodzi o wybory w Krakowie - informuje w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Kacprem Wróblewskim poseł PSL-u Marek Sawicki.

Naturalnym kandydatem PSL na prezydenta w Krakowie powinien być minister (Ireneusz) Raś, natomiast jakie będą decyzje władz partii, tego nie wiem - powiedział polityk.

Kraków wybierze nowego prezydenta

Do tej pory nie znamy kandydatów na prezydenta stolicy Małopolski z ramienia: KO, PSL-u, a także - zerkając w stronę opozycji - Prawa i Sprawiedliwości.

Kandydatką Partii Razem będzie radna Aleksandra Owca. Kandydatem Konfederacji Korony Polskiej przedsiębiorca Michał Klimek. Konfederacja wystawiła sekretarza Nowej Nadziei Bartosza Bocheńczaka. Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski będzie reprezentować Grażyna Zofia Świat. O prezydenturę chce walczyć także były szef NIK Marian Banaś.

Obecnie władzę w Krakowie sprawuje komisarz Stanisław Kracik (dotychczasowy zastępca odwołanego prezydenta Miszalskiego).

Data przedterminowych wyborów nie jest jeszcze znana. Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny odbyć się w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.