Pola, Julia i Zuzia - tak nazywają się trojaczki, które urodziły się w Szpitalu "Zdroje" w Szczecinie. Dziewczynki urodziły się w wyniku cesarskiego cięcia, w 31. tygodniu ciąży.

Trojaczki, które urodziły się w Szczecinie / Szpital Szczecin "Zdroje" /

Informacja o tym, że będziemy mieć nie jedną córeczkę, a trzy, była na początku szokiem - mówią cytowani w komunikacie szpitala rodzice dziewczynek, pani Monika i pan Eryk.

Byliśmy przerażeni. Ale ciąża przebiegała bez większych problemów, a lekarze w Zdrojach otoczyli nas bardzo troskliwą opieką - wspominają.

Rodzice trojaczków / Szpital Szczecin "Zdroje" /

Doktor Wojciech Halec z Oddziału Położnictwa i Ginekologii z Pododdziałem Patologii Ciąży szczecińskiego szpitala podkreśla, że dziewczynki to trojaczki jednojajowe, a więc rzadki przypadek.

Taka ciąża niesie znacznie większe ryzyko niż zwykła, ale dzięki znakomitej opiece specjalistów z Poradni Patologii Ciąży wszystko przebiegło zgodnie z planem - relacjonuje.

Dziewczynki w chwili narodzin ważyły 1500, 1600 i 1770 gramów. W skali APGAR dwie z nich uzyskały siedem punktów, a jedna - sześć.

Stan dzieci oceniany jest przez medyków jako dobry. Rozpoczęliśmy karmienie mlekiem od mamy i z Banku Mleka. Wszystko przebiega bezproblemowo. Czekamy teraz na przyrost wagi - opowiada doktor Jacek Patalan, kierujący Oddziałem Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii.

Trojaczki mają dwójkę starszego rodzeństwa, które czeka na nie w domu. To 9-letni brat i 6 -letnia siostra.