33-letni Marcin R. usłyszał zarzuty w związku z tragicznym wypadkiem w Łebieńskiej Hucie w powiecie wejherowskim. Mężczyzna potrącił grupę chłopców i uciekł z miejsca zdarzenia. 10-latek zmarł, a trzech jego kolegów trafiło do szpitala.

Doprowadzenie 33-letniego kierowcy do Prokuratury Rejonowej w Wejherowie / Stanisław Pawłowski / RMF FM

Marcin R. odpowie za to, że pod wpływem alkoholu i narkotyków spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym, uciekł z miejsca zdarzenia i nie udzielił pomocy poszkodowanym. Prokuratura złoży do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie 33-latka.

Prokuratura przekazała, że mężczyzna przyznał się do spowodowania wypadku oraz nieudzielenia pomocy. W pozostałych kwestiach zasłaniał się szokiem i niepamięcią.

Śledczy ustalili już, w jaki sposób mężczyzna po porzuceniu samochodu dostał się do miejsca, gdzie go zatrzymano - pojechał tam taksówką. Na konferencji ujawniono również, że Marcin R. nigdy nie miał prawa jazdy.

33-latkowi grozi od 5 do 20 lat więzienia.

Co wiemy o tragedii w Łebieńskiej Hucie?

Zdjęcie z miejsca wypadku / KPP Wejherowo / Policja

Do tragedii w Łebieńskiej Hucie doszło we wtorek wieczorem. Około godziny 19:30 na ulicy Kartuskiej auto osobowe wjechało w grupę chłopców w wieku 10, 12, 13 i 16 lat. Najmłodszy zginął na miejscu. Pozostali z poważnymi obrażeniami trafili do szpitala. Policja informowała, że 12-latek jest w stanie ciężkim.

Kierowca osobówki nie udzielił pomocy rannym i uciekł z miejsca wypadku. Został zatrzymany we wtorek wieczorem w powiecie kościerskim. Nie poddał się badaniu na trzeźwość oraz obecność narkotyków. Pobrano od niego krew do analizy.