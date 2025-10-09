Cztery osoby - w tym dwoje dzieci w wieku 6 i 10 lat - z poważnymi obrażeniami trafiły do szpitala po wypadku w Woli Dużej w powiecie biłgoraskim na Lubelszczyźnie. Czołowo zderzyły się tam dwa auta osobowe.

Zdjęcie z miejsca wypadku / KPP Biłgoraj / Policja

Wypadek miał miejsce w środę ok. godz. 18:40 na drodze wojewódzkiej w Woli Dużej. Policjanci wstępnie ustalili, że 25-latek jadący audi w stronę Zamościa na prostym odcinku drogi ze wzniesieniem wyprzedzał inne auto i czołowo zderzył się z jadącym z przeciwka citroenem. Tym autem jechała 33-latka z dwójką dzieci, które mają 6 i 10 lat.

Wszystkie osoby uczestniczące w wypadku z poważnymi obrażeniami trafiły do szpitala. Dzieci były transportowane śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności wypadku. Joanna Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju przekazała RMF FM, że od kierujących została pobrana krew do badań.