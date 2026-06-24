Cztery kilogramy narkotyków, grzyby halucynogenne oraz 75 sztuk nielegalnej amunicji - taki arsenał zabezpieczyli szczecińscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej. Wszystko zaczęło się od przejęcia przesyłki kurierskiej z marihuaną. Zatrzymany w sprawie mężczyzna trafił już do aresztu.
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Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, funkcjonariusze ze Szczecina, działając wspólnie z Krajową Administracją Skarbową, przechwycili przesyłkę kurierską, w której znajdowały się aż 3 kilogramy marihuany.
Szybko ustalono adresata paczki i zatrzymano mężczyznę podejrzanego o handel narkotykami.
Podczas przeszukania mieszkań oraz samochodu zatrzymanego, policjanci natrafili na kolejne substancje odurzające.
Wśród zabezpieczonych środków znalazły się zarówno świeże, jak i suszone grzyby psylocybinowe, które mają silne działanie halucynogenne.
Dodatkowo funkcjonariusze odkryli 75 sztuk nielegalnej amunicji.
Zatrzymany mężczyzna odpowie teraz przed sądem za handel narkotykami oraz posiadanie nielegalnej amunicji. Został już tymczasowo aresztowany.