Na ten dzień czeka wielu mieszkańców Szczecina. „Szczecińska Majorka” od 1 czerwca zaprasza wszystkich miłośników słonecznych i wodnych kąpieli. Na terenie obiektu trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia sezonu.

W niedzielę rozpoczyna się sezon na Arkonce / UM Szczecin / Materiały prasowe

Jak poinformował urząd miasta, baseny są już wyczyszczone, woda przebadana, wszystkie sprzęty sprawdzone i gotowe do użytku.

W ostatnich tygodniach odnowione zostały dwie zjeżdżalnie. Wymieniono też kratki wokół basenów.

Godziny otwarcia

W najbliższą niedzielę (1 czerwca) oficjalnie rusza sezon kąpielowy. Od tego dnia Arkonka będzie czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 10 - 19, a w piątki, soboty i niedziele do godziny 20.

Natomiast od sierpnia we wszystkie dni tygodnia w godz. 10 - 19.

Odwiedzającym udostępnione zostaną wszystkie baseny: sportowy, łezka, morze, rwąca rzeka oraz zjeżdżalnie.

Nad bezpieczeństwem czuwać będą ratownicy. Oprócz basenów przygotowano wiele innych atrakcji takich jak np. korty do tenisa i badmintona, miejsca do grillowania, plac zabaw, siłownia pod chmurką, leżaki, hamaki, sztuczna plaża, boiska do plażowej piłki siatkowej oraz skatepark.

W pobliżu Arkonki dostępne są dwa parkingi: płatny (2 zł za godz.) i bezpłatny. Skorzystać można również ze 100 stojaków rowerowych.

Ceny biletów

Sezon kąpielowy na Arkonce potrwa w tym roku aż do 7 września.

W tym okresie wstęp na teren obiektu jest biletowany.

Dzieci do lat 6, a także osoby niepełnosprawne z opiekunem będą mogły wejść za darmo.

Całodniowy bilet ulgowy kosztuje 13 zł, a bilet normalny – 26 zł.

Są też tańsze karnety: na 10 wejść ulgowy – 117 zł, normalny – 234 zł. Obowiązują również zniżki w ramach Szczecińskiej Karty Rodzinnej i Karty Seniora.