To był rekordowy weekend na szczecińskiej Arkonce. Podczas upalnych dni kompleks odkrytych basenów odwiedziło ponad 16,5 tysiąca osób. Niestety przybywa pijanych gości obiektu.

Szczecińska Majorka już dawno nie miała aż tylu gości. W upalny weekend przyjechali na nią nie tylko mieszkańcy Szczecina, ale również goście z innych, okolicznych miast. Parking wypełniony był do ostatniego miejsca. W basenach ochłody szukały tysiące osób. Tylko przez jeden weekend kompleks odwiedziło ponad 16,5 tysiąca plażowiczów!

Niestety, nie obyło się bez aktów wandalizmu. Nieznani sprawcy powyrywali w basenie sportowym zaczepy trzymające liny oddzielające tory. Zaczepy wyrwane zostały z betonowych cokołów.

Kolejny problem, który pojawia się na wszystkich kąpieliskach, to niestety alkohol. Coraz więcej osób po jego spożyciu wchodzi do wody. Przypominamy, że na wszystkich kąpieliskach obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. Ci, którzy nie zastosują się do tego przepisu, mogą być wyproszeni z obiektu - mówi Andrzej Kus, rzecznik miasta do spraw komunalnych.

Tylko w ten weekend Arkonkę opuściło w asyście ochrony kilkadziesiąt osób.