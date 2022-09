Nowy, oszczędny rozkład jazdy komunikacji miejskiej wszedł dziś w życie w Szczecinie. Miasto ogranicza wydatki także na autobusy i tramwaje, bo niebawem pieniędzy może zabraknąć. Od stycznia drastycznie podrożeją opłaty za prąd.

Szczecińskie autobusy / Shutterstock

Skutki inflacji, podniesienia cen paliw i rosnące koszty codziennego życia dają się we znaki spółkom miejskim, ale i pasażerom. Do ZDiTM nigdy nie wpływało tyle zapytań o darmowe przejazdy albo umorzenie kar z tytułu braku biletu. To pokazuje, że związanie końca z końcem jest trudne w gospodarstwach domowych, a nie inaczej jest w większych jednostkach i w skali miasta - mówi Hanna Pieczyńska z ZDiTM w Szczecinie.

Ograniczony budżet nie jest w stanie unieść gigantycznych kosztów paliwa, a teraz cen prądu. Szczecińscy przewoźnicy zmagają się z brakami kadrowymi, teraz doszły jeszcze ekstremalne oerty opłat za prąd w 2023 rok. O blisko 25 mln złotych zwiększy się roczna umowa na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby ZDiTM, a dla Tramwajów Szczecińskich o 32 miliony. To wszystko przesądziło o cięciach w siatce połączeń.

Szukamy rozwiązań, które są kompromisem nie do końca zadowalającym obie strony. Na niektórych liniach wchodzą od września cięcia. Zawieszamy jedną linię autobusową, na dwóch tramwajowych pozostawiamy rozkłady wakacyjne i na jednej autobusowej mamy cięcia w szczycie komunikacyjnym. Są to bardziej korekty niż rewolucja, ale rzeczywiście w kilku przypadkach będzie to dla pasażerów zauważalne - mówi Hanna Pieczyńska.

Jak zapewnia Zarząd Dróg, siatka połączeń została opracowana uwzględniając nie tylko potrzeby pasażerów, ich przyzwyczajenia komunikacyjne, gęstość zaludnienia i ilość zakładów pracy, ale także czas pracy prowadzących pojazdy, zasoby kadrowe i taborowe, infrastrukturę komunikacyjną, socjalną, skomunikowania, a także ograniczony budżet. Korekty zostały wprowadzone na liniach i w miejscach, gdzie pozwalało na to napełnienie i zapotrzebowanie.

Pozytywna zmiana została wprowadzona na linii "B". W dni powszednie nastąpi zmiana rozkładu jazdy polegająca na zwiększeniu częstotliwości kursowania w godzinach szczytu do 10 minut.

Od 1 września do odwołania tramwaje linii 12 i autobusy linii 65 będą kursować według wakacyjnego rozkładu jazdy.

Z kolei od poniedziałku linia 71 ulegnie likwidacji. Jej rolę przejmie linia 84, która kursować będzie na zmienionej trasie: Turkusowa - Kijewo. Na linii 75 w dni powszednie nastąpi zmiana rozkładu jazdy polegająca na likwidacji dwóch kursów: jednego w porannym i jednego w popołudniowym szczycie komunikacyjnym.