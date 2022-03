​Szczecin oszczędza na fontannach. To już pewne, że nie wszystkie zostaną w tym roku uruchomione. Powodem cięcia budżetowe.

Szczecin szuka oszczędności na miejskich fontannach. / Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie /

Szczecińskie fontanny powinny ruszyć na przełomie kwietnia i maja. Już wiadomo, że jeśli zostaną uruchomione, to na pewno nie wszystkie. Miasto szuka oszczędności.

Mamy do czynienia z dużymi cięciami kosztów, a właściwie z uszczupleniem dochodów miasta przez Polski Ład. Szukamy oszczędności, a utrzymanie fontann to nie jest mały koszt. W ubiegłym roku wydaliśmy na 18 fontann obsługiwanych przez Zakład Usług Komunalnych 660 tysięcy złotych. W tym roku po podwyżkach byłoby to jeszcze więcej - tłumaczy Andrzej Kus z Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.

W ciągu najbliższych dni ma zapaść decyzja czy, ile i które fontanny będą działać w tym sezonie. Zależy to od tego, ile środków na ich utrzymanie uda się wygospodarować w budżecie.