Przed fałszywymi wiadomościami SMS dotyczącymi zwrotu podatku ostrzega Krajowa Administracja Skarbowa. W treści wiadomości znajduje się link prowadzący do fikcyjnego konta urzędu skarbowego. To próba wyłudzenia danych.

/ Shutterstock

Do podatników trafiają fałszywe wiadomości SMS o rzekomych zwrotach nadpłaconego podatku. Resort finansów nie jest nadawcą wiadomości, które trafiają do podatników, a w treści wiadomości znajduje się link prowadzący do fikcyjnego konta urzędu skarbowego.

W wiadomościach SMS jest informacja o wysokości zwrotu podatku. To zwykle kilkaset złotych oraz prośba o odebranie pieniędzy jeszcze przed 1 maja oraz polecenie by "postępować zgodnie z instrukcjami, abyśmy wiedzieli, gdzie zwrócić podatki z 2021 r.". Wszystko podpisane jest "@ 2022 Ministerstwo Finansów".

Krajowa Administracja Skarbowa nie wysyła do podatników żadnych wiadomości w sprawie zwrotu podatku. Nadpłatę bądź niedopłatę wynikającą z rozliczenia rocznego można sprawdzić w serwisie e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl lub w urzędzie skarbowym - przypomina Małgorzata Brzoza z Krajowej Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Jak ostrzega urząd, wiadomości są próbą wyłudzenia danych.